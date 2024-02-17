المستشار الألماني: يمكن للفلسطينيين الاعتماد علينا لحل الدولتين

المستشار الألماني: يمكن للفلسطينيين الاعتماد علينا لحل الدولتين
التاريخ
2/17/2024 4:25:30 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) طالب المستشار
الألماني أولاف شولتس بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وقال إن على إسرائيل
"أن تدير الحرب وفقا للقانون الدولي"،
وتحدث شولتس عن
أهمية التوصل إلى حل الدولتين لوقف الصراع، وقال "يمكن للفلسطينيين الاعتماد
علينا لتحقيق ذلك"، مشيرا إلى أن الناس في غزة يجب أن يعيشوا بسلام وأن
يملكوا حق تقرير مصيرهم.-(الجزيرة)
MENAFN17022024000072011014ID1107863668
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.