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حزب الميثاق الوطني يعقد لقاءً استقطابيا في الطرة

2/17/2024 4:25:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عقد حزب الميثاق الوطني لقاءً حواريا استقطابيا حاشدا في بلدة الطرة بمضافة الجنيدي - لواء الرمثا مساء امس الجمعة بحضور أمين عام حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد حسن المومني وعدد من اعضاء المكتب السياسي ورئيس الهيئة الادارية لألوية إربد ورئيس الهيئة الادارية لقصبة إربد ورئيس الهيئة الادارية للمفرق واعضاء الحزب في اللواء .

بدأ اللقاء الذي شهد اقبال كبيرا من أهالي الرمثا، بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء في قطاع غزة وعموم فلسطين، ورحب رئيس الهيئة الادارية لحزب الميثاق الوطني فرع لواء الرمثا الاستاذ احمد العبده الشقران بالحضور والامين العام واعضاء الحزب.

وأكد الشقران ان هذا اللقاء يأثي متزامنا مع ذكرى مهمة وغالية على الوطن وهي عيد الجلوس الخامس والعشرين، مثمنا على جهود جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وسمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهده الامين في اعلاء القضية القصية الفلسطينية "التي كانت وستبقى جوهر الصراع".

أمين عام حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد حسين المومني قال أن هذا اللقاء الاستقطابي جاء ليسمع فيه أعضاء الحزب إلى آراء واقتراحات وملاحظات ابناء اللواء مؤكداً على أهمية على السير في العملية الحزبية دون تردد.

هذا وأكد المومني على أن القضية الفلسطينية هي القضية الاولى على الساحة العربية والدولية وأن ما يمر به الأشقاء في غزة وفي مدن الضفة الغربية لا يحتمله العقل ولا يقبله المنطق وأننا في المملكة الاردنية الهاشمية خلف جلالة الملك المفدى في دعم الأشقاء ومساندتهم ويأتي الموقف الأردني المنسجم قيادةً وشعباً حرصاً منا على مستقبل أهلنا في فلسطين.

وتحدث للحضور عن ثوابت الحزب، وهي الدين والعرش الملكي والجيش والأجهزة الأمنية والوحدة الوطنية وفلسطين والقدس.

وفي الختام جرى حوار موسع بين الحضور الذين اثروا اللقاء بطرحهم البناء مع الضيوف، أجاب فيه أعضاء الحزب على أسئلة واستفسارات الحضور بكل شفافية ووضوح.

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