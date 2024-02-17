World Wide Technology تعيِّن Dominic Pierce قائدًا للحسابات العالمية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-قامت (WWT) World Wide Technology ، المزود العالمي لحلول التكنولوجيا ذات الإيرادات سنوية التي تبلغ 20 مليار دولار، بالإعلان اليوم عن انضمام Dominic Pierce إلى الشركة في منصب نائب رئيس الحسابات العالمية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
يجلب Pierce خبرته العميقة في تطوير الأعمال إلى منظمة الحسابات العالمية التابعة لـ WWT في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدفع النمو الإستراتيجي في كل أنحاء المنطقة. وسيكون مسؤولاً عن تطوير فريق الحسابات العالمية، وتسريع رؤية النمو في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وبناء التحالفات الحالية والمحتملة.
قال Leo Makhlin، نائب الرئيس الأول للحسابات العالمية في WWT: "يسعدنا أن نرحب بـ Dom Pierce في WWT. فهو يجلب إلى مؤسستنا مهارات قيادية استثنائية وسجلًا مثيرًا للإعجاب في تحقيق النمو، ونحن واثقون بأنه سيكون قائدًا بارعًا لأعمالنا في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا."
قبل تولي Pierce منصبه في WWT، أمضى 17 عامًا في Cisco، حيث شغل مؤخرًا منصب العضو المنتدب لمؤسسات قنوات Cisco في المملكة المتحدة وأيرلندا وكان مسؤولاً عن تطوير التحالفات في مجتمع شركاء Cisco. وقبل ذلك، كان يرأس أعمال المؤسسات في Cisco في المملكة المتحدة، حيث قاد فريقًا مخصصًا لمساعدة مؤسسات FTSE 100 في تبني التحول الرقمي.
وفي وقت سابق من حياته المهنية، عمل Pierce أيضًا في العديد من الأدوار المتعلقة بالمبيعات والتدريب والتشغيل لدى Reuters، وThomson Financial، وفي الخدمات المصرفية الاستثمارية.
وقال Pierce: "تواصل شركة WWT إظهار إمكانات نمو مذهلة وتحقيق قيمة لسوق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ويسعدني أن تتاح لي الفرصة لتقديم خبرتي إلى منظمة ذات تطلعات طموحة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والتزام بتعزيز ثقافة عالية الأداء وقائمة على القيم."
يقيم Pierce في هيرتفوردشاير بالمملكة المتحدة مع زوجته وأطفاله الثلاثة. ولقد حصل على درجة البكالوريوس في الدراسات الأوروبية من جامعة هال.
معلومات عن World Wide Technology
تأسست شركة World Wide Technology (WWT) عام 1990، وهي شركة عالمية تقدم حلول التكنولوجيا وتحقق إيرادات سنوية تبلغ 20 مليار دولار، وتجمع بين قوة الإستراتيجية والتنفيذ والشراكة لتسريع نتائج التحول الرقمي للمؤسسات العامة والخاصة الكبيرة حول العالم. من خلال مركز التكنولوجيا المتقدمة الخاص بها، وهو نظام بيئي تعاوني لحلول الأجهزة والبرامج الأكثر تقدمًا في العالم، تساعد WWT العملاء والشركاء في وضع تصور لحلول التكنولوجيا المبتكرة واختبارها والتحقق من سلامتها للحصول على أفضل نتائج الأعمال ثم نشرها على نطاق واسع من خلال التخزين والتوزيع والنقل العالمي وقدرات التكامل.
تضم الشركة أكثر من 10 آلاف موظف وأكثر من 55 موقعًا حول العالم، ومن ثم تم الاعتراف بثقافة WWT، المبنية على مجموعة من القيم الأساسية وفلسفات القيادة الراسخة، لمدة 12 عامًا على التوالي من قبل Fortune وGreat Place to Work® عرفانًا بمزيجها الفريد من المثابرة والابتكار وتركيز القيادة على التنوع والشمول. تقوم أسس الشركة على هذه الثقافة، ومن ثم تعمل WWT على سد الفجوة بين الأعمال والتكنولوجيا لتحقيق عالم جديد لعملائها وشركائها ومجتمعاتها.
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