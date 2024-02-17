World Wide Technology تعيِّن Dominic Pierce قائدًا للحسابات العالمية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-قامت (WWT) World Wide Technology ، المزود العالمي لحلول التكنولوجيا ذات الإيرادات سنوية التي تبلغ 20 مليار دولار، بالإعلان اليوم عن انضمام Dominic Pierce إلى الشركة في منصب نائب رئيس الحسابات العالمية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

يجلب Pierce خبرته العميقة في تطوير الأعمال إلى منظمة الحسابات العالمية التابعة لـ WWT في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدفع النمو الإستراتيجي في كل أنحاء المنطقة. وسيكون مسؤولاً عن تطوير فريق الحسابات العالمية، وتسريع رؤية النمو في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وبناء التحالفات الحالية والمحتملة.

قال Leo Makhlin، نائب الرئيس الأول للحسابات العالمية في WWT: "يسعدنا أن نرحب بـ Dom Pierce في WWT. فهو يجلب إلى مؤسستنا مهارات قيادية استثنائية وسجلًا مثيرًا للإعجاب في تحقيق النمو، ونحن واثقون بأنه سيكون قائدًا بارعًا لأعمالنا في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا."

قبل تولي Pierce منصبه في WWT، أمضى 17 عامًا في Cisco، حيث شغل مؤخرًا منصب العضو المنتدب لمؤسسات قنوات Cisco في المملكة المتحدة وأيرلندا وكان مسؤولاً عن تطوير التحالفات في مجتمع شركاء Cisco. وقبل ذلك، كان يرأس أعمال المؤسسات في Cisco في المملكة المتحدة، حيث قاد فريقًا مخصصًا لمساعدة مؤسسات FTSE 100 في تبني التحول الرقمي.

وفي وقت سابق من حياته المهنية، عمل Pierce أيضًا في العديد من الأدوار المتعلقة بالمبيعات والتدريب والتشغيل لدى Reuters، وThomson Financial، وفي الخدمات المصرفية الاستثمارية.

وقال Pierce: "تواصل شركة WWT إظهار إمكانات نمو مذهلة وتحقيق قيمة لسوق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ويسعدني أن تتاح لي الفرصة لتقديم خبرتي إلى منظمة ذات تطلعات طموحة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والتزام بتعزيز ثقافة عالية الأداء وقائمة على القيم."

يقيم Pierce في هيرتفوردشاير بالمملكة المتحدة مع زوجته وأطفاله الثلاثة. ولقد حصل على درجة البكالوريوس في الدراسات الأوروبية من جامعة هال.

معلومات عن World Wide Technology

تأسست شركة World Wide Technology (WWT) عام 1990، وهي شركة عالمية تقدم حلول التكنولوجيا وتحقق إيرادات سنوية تبلغ 20 مليار دولار، وتجمع بين قوة الإستراتيجية والتنفيذ والشراكة لتسريع نتائج التحول الرقمي للمؤسسات العامة والخاصة الكبيرة حول العالم. من خلال مركز التكنولوجيا المتقدمة الخاص بها، وهو نظام بيئي تعاوني لحلول الأجهزة والبرامج الأكثر تقدمًا في العالم، تساعد WWT العملاء والشركاء في وضع تصور لحلول التكنولوجيا المبتكرة واختبارها والتحقق من سلامتها للحصول على أفضل نتائج الأعمال ثم نشرها على نطاق واسع من خلال التخزين والتوزيع والنقل العالمي وقدرات التكامل.

تضم الشركة أكثر من 10 آلاف موظف وأكثر من 55 موقعًا حول العالم، ومن ثم تم الاعتراف بثقافة WWT، المبنية على مجموعة من القيم الأساسية وفلسفات القيادة الراسخة، لمدة 12 عامًا على التوالي من قبل Fortune وGreat Place to Work®‎ عرفانًا بمزيجها الفريد من المثابرة والابتكار وتركيز القيادة على التنوع والشمول. تقوم أسس الشركة على هذه الثقافة، ومن ثم تعمل WWT على سد الفجوة بين الأعمال والتكنولوجيا لتحقيق عالم جديد لعملائها وشركائها ومجتمعاتها.

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