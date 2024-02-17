شركة الطيران الأسرع نموًا في الهند، Akasa Air تعلن عن عملياتها من الدوحة

أنشئت شركة Akasa Air بهدف جعل السفر الجوي شاملاً وبأسعار معقولة من خلال التزامها بجودة المنتج والخدمة المتميزة. منذ إنشائها في أغسطس 2022، أنشأت شركة Akasa Air وجودًا قويًا في 20 مدينة في جميع أنحاء الهند، حيث نقلت أكثر من 7.75 مليون مسافر وحملت أكثر من 50,000 طن من البضائع. ويمثل إطلاق العمليات في قطر المرحلة التالية من نمو الشركة التي تهدف إلى نقل تجربة Akasa المرحبة بالجميع والفعالة إلى العالم بأسعار معقولة.

تعد الدوحة، العاصمة والمركز التجاري لقطر، واحدة من المحركات الاقتصادية الرئيسة لمنطقة الشرق الأوسط وتشتهر أيضًا بهندستها المعمارية الحديثة وتراثها الثقافي. كان هناك ارتفاع ملحوظ في الطلب على السفر الجوي بين قطر والهند على مدى السنوات القليلة الماضية.

وتعليقًا على هذا الإعلان، قال Vinay Dube ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Akasa Air : "يسعدنا أن نعلن عن عملياتنا الدولية مع إطلاق وجهتنا الأولى، الدوحة، في شبكتنا المتنامية. إن تقديم أربع رحلات أسبوعيًا، ترتبط مباشرة بمومباي، وهي مركز تجاري هندي رئيسي، سيلبي احتياجات مجموعة متنوعة من المسافرين من البلدين، مما يسهل السياحة والتجارة وتعزيز العلاقات الثنائية.

وأضاف: "تم بناء شركة Akasa Air على أساس متين من الموثوقية والتميز في الخدمة وأعلى معايير السلامة في مجال الطيران العالمي. نحن فخورون بنمونا الملحوظ منذ البداية، وهو أيضًا شهادة على الإمكانات الهائلة لصناعة الطيران الهندية. ويمثل دخولنا إلى قطر المرحلة التالية من النمو حيث نواصل رحلتنا نحو أن نصبح واحدة من أفضل 30 شركة طيران في العالم بحلول نهاية هذا العقد".

واختتم Vinay بقوله: ""نحن مدفوعون بهدفنا المتمثل في ربط الناس والأماكن والثقافات وسنستمر في زيادة بصمتنا العالمية في الأشهر المقبلة. "نحن على ثقة من أن المسافرين سيستمتعون بتجربة Akasa المميزة، وأننا سنبرز بصفتنا شركة الطيران المفضل للمسافرين".

يتماشى إطلاق العمليات في قطر مع إستراتيجية قطر للسياحة 2030 التي تهدف إلى جعل البلاد الوجهة السياحية الأسرع نموًا في الشرق الأوسط بحلول عام 2030.

الالتزام بالتميز في الخدمة

إن التميز في الخدمة متأصل بعمق في ثقافة شركة Akasa Air، وتسعى شركة الطيران جاهدة لتقديم تجربة طيران مرحبة بعملائها وفعالة لركابها. منذ إنشائها، أعادت شركة Akasa Air تعريف الطيران في الهند من خلال عروضها المتعددة المحددة للفئات والملائمة للعملاء. مع توسيع بصمتها، لا تزال شركة الطيران تركز على تقديم تجربة عملاء رائدة في الصناعة. تشمل بعض عروض Akasa المميزة مقهى Akasa ، وهي خدمة تناول الطعام عالية الجودة على متن الطائرة، والتي تقدم مجموعة واسعة من المأكولات المتعددة والوجبات اللذيذة والصحية، بما في ذلك الخيارات الأولى في الصناعة لتجربة تذوق فريدة ومترفة في السماء. على متن الطائرة، يتم التعامل مع ركاب Akasa بتوفير أفضل سبل الراحة في المقصورة، وذلك بفضل وسائد المقاعد الأكثر نعومة ومساحة الأرجل الفسيحة، إلى جانب البيئة المنزلية التي أنشأها طاقم المقصورة المرحب والموثوق به. كما أن غالبية طائراتها مجهزة بمنافذ USB لشحن الأجهزة طوال مدة الرحلة. تخلق بيئة المقصورة الجديدة التي تدعمها أضواء سكاي لايت المميزة أجواء مريحة تجعل الطيران تجربة سعيدة.

إن قيادة Akasa Air المتسقة في الوقت المحدد والكفاءة التشغيلية وتعليقات العملاء الإيجابية للغاية جعلت منها شركة الطيران المفضلة في الهند، مما أدى إلى زيادة متوسط عوامل تحميل الركاب إلى 85% على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.

منذ إطلاقها في أغسطس 2022، خدمت Akasa Air أكثر من 7.75 مليون مسافر وترتبط بـ 21 مدينة، وهي مومباي وأحمد أباد وبنغالورو وتشيناي وكوتشي ودلهي وجواهاتي وأغارتالا وبون ولكناو وغوا وحيدر أباد وفاراناسي وباغدوغرا وبوبانيسوار وكلكتا وبورت بلير وأيوديا وغواليور وسريناجار والدوحة (قطر).

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