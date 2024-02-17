شركة الطيران الأسرع نموًا في الهند، Akasa Air تعلن عن عملياتها من الدوحة

(MENAFN- AETOSWire) )BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Akasa Air، شركة الطيران الأسرع نموًا في الهند، عن عملياتها من الدوحة، الوجهة الدولية الأولى على شبكتها سريعة التوسع. اعتبارًا من 28 مارس 2024، ستقوم شركة Akasa Air بتشغيل أربع رحلات جوية دون توقف أسبوعيًا، تربط مومباي بالدوحة، مما يعزز الربط الجوي بين قطر والهند. حجوزات الرحلات الجوية مفتوحة الآن على موقع Akasa Air ، وتطبيق Android وiOS ومن خلال العديد من وكالات السفر عبر الإنترنت الرائدة بأسعار تبدأ من 1272 ريال قطري.
أنشئت شركة Akasa Air بهدف جعل السفر الجوي شاملاً وبأسعار معقولة من خلال التزامها بجودة المنتج والخدمة المتميزة. منذ إنشائها في أغسطس 2022، أنشأت شركة Akasa Air وجودًا قويًا في 20 مدينة في جميع أنحاء الهند، حيث نقلت أكثر من 7.75 مليون مسافر وحملت أكثر من 50,000 طن من البضائع. ويمثل إطلاق العمليات في قطر المرحلة التالية من نمو الشركة التي تهدف إلى نقل تجربة Akasa المرحبة بالجميع والفعالة إلى العالم بأسعار معقولة.
تعد الدوحة، العاصمة والمركز التجاري لقطر، واحدة من المحركات الاقتصادية الرئيسة لمنطقة الشرق الأوسط وتشتهر أيضًا بهندستها المعمارية الحديثة وتراثها الثقافي. كان هناك ارتفاع ملحوظ في الطلب على السفر الجوي بين قطر والهند على مدى السنوات القليلة الماضية.
وتعليقًا على هذا الإعلان، قال Vinay Dube ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Akasa Air : "يسعدنا أن نعلن عن عملياتنا الدولية مع إطلاق وجهتنا الأولى، الدوحة، في شبكتنا المتنامية. إن تقديم أربع رحلات أسبوعيًا، ترتبط مباشرة بمومباي، وهي مركز تجاري هندي رئيسي، سيلبي احتياجات مجموعة متنوعة من المسافرين من البلدين، مما يسهل السياحة والتجارة وتعزيز العلاقات الثنائية.
وأضاف: "تم بناء شركة Akasa Air على أساس متين من الموثوقية والتميز في الخدمة وأعلى معايير السلامة في مجال الطيران العالمي. نحن فخورون بنمونا الملحوظ منذ البداية، وهو أيضًا شهادة على الإمكانات الهائلة لصناعة الطيران الهندية. ويمثل دخولنا إلى قطر المرحلة التالية من النمو حيث نواصل رحلتنا نحو أن نصبح واحدة من أفضل 30 شركة طيران في العالم بحلول نهاية هذا العقد".
واختتم Vinay بقوله: ""نحن مدفوعون بهدفنا المتمثل في ربط الناس والأماكن والثقافات وسنستمر في زيادة بصمتنا العالمية في الأشهر المقبلة. "نحن على ثقة من أن المسافرين سيستمتعون بتجربة Akasa المميزة، وأننا سنبرز بصفتنا شركة الطيران المفضل للمسافرين".
يتماشى إطلاق العمليات في قطر مع إستراتيجية قطر للسياحة 2030 التي تهدف إلى جعل البلاد الوجهة السياحية الأسرع نموًا في الشرق الأوسط بحلول عام 2030.
الالتزام بالتميز في الخدمة
إن التميز في الخدمة متأصل بعمق في ثقافة شركة Akasa Air، وتسعى شركة الطيران جاهدة لتقديم تجربة طيران مرحبة بعملائها وفعالة لركابها. منذ إنشائها، أعادت شركة Akasa Air تعريف الطيران في الهند من خلال عروضها المتعددة المحددة للفئات والملائمة للعملاء. مع توسيع بصمتها، لا تزال شركة الطيران تركز على تقديم تجربة عملاء رائدة في الصناعة. تشمل بعض عروض Akasa المميزة مقهى Akasa ، وهي خدمة تناول الطعام عالية الجودة على متن الطائرة، والتي تقدم مجموعة واسعة من المأكولات المتعددة والوجبات اللذيذة والصحية، بما في ذلك الخيارات الأولى في الصناعة لتجربة تذوق فريدة ومترفة في السماء. على متن الطائرة، يتم التعامل مع ركاب Akasa بتوفير أفضل سبل الراحة في المقصورة، وذلك بفضل وسائد المقاعد الأكثر نعومة ومساحة الأرجل الفسيحة، إلى جانب البيئة المنزلية التي أنشأها طاقم المقصورة المرحب والموثوق به. كما أن غالبية طائراتها مجهزة بمنافذ USB لشحن الأجهزة طوال مدة الرحلة. تخلق بيئة المقصورة الجديدة التي تدعمها أضواء سكاي لايت المميزة أجواء مريحة تجعل الطيران تجربة سعيدة.
إن قيادة Akasa Air المتسقة في الوقت المحدد والكفاءة التشغيلية وتعليقات العملاء الإيجابية للغاية جعلت منها شركة الطيران المفضلة في الهند، مما أدى إلى زيادة متوسط عوامل تحميل الركاب إلى 85% على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.
منذ إطلاقها في أغسطس 2022، خدمت Akasa Air أكثر من 7.75 مليون مسافر وترتبط بـ 21 مدينة، وهي مومباي وأحمد أباد وبنغالورو وتشيناي وكوتشي ودلهي وجواهاتي وأغارتالا وبون ولكناو وغوا وحيدر أباد وفاراناسي وباغدوغرا وبوبانيسوار وكلكتا وبورت بلير وأيوديا وغواليور وسريناجار والدوحة (قطر).
جدول الرحلات:
|
الرحلة
الرقم
|
من المدينة
(المطار)
|
وقت
المغادرة
|
إلى المدينة
(المطار)
|
وقت
الوصول
|
أيام العمل
|
بدون
توقف/
مباشر
|
|
|
تبدأ في 28 مارس 2024
|
|
QP70
|
مومباي
|
17:45
|
الدوحة
|
19:40
|
الأربعاء والخميس
والسبت والأحد
|
دون توقف
|
QP71
|
الدوحة
|
20:40
|
مومباي
|
2:45 (+1)
|
الأربعاء والخميس
والسبت والأحد
|
دون توقف
|
* التوقيتات المذكورة أعلاه بالتوقيت المحلي لمومباي والدوحة على التوالي
حول Akasa Air :
Akasa Air هي شركة الطيران الأكثر موثوقية في الهند، وتقدم خدمة عملاء مرحبة وفعالة، وعمليات موثوق بها، وأسعار معقولة - كل ذلك على طريقة Akasa. إن شخصية Akasa الشابة وفلسفتها المتمحورة حول الموظفين ونهجها القائم على التكنولوجيا وثقافة الخدمة تجعل هذا الالتزام حقيقة واقعة لجميع الهنود. أطلقت شركة الطيران أول رحلة تجارية لها في 07 أغسطس 2022 لدعم الطلب المتزايد في جميع أنحاء الهند، حيث تُشغّل حاليًا 23 طائرة 737 ماكس تربط 20 مدينة في جميع أنحاء الهند.
بدأت شركة Akasa Air رحلتها في الأجواء الدولية اعتبارًا من 28 مارس 2024، حيث حلقت دون توقف من مومباي إلى الدوحة، لتصبح أول شركة طيران هندية تطير إلى الخارج في فترة قياسية مدتها 19 شهرًا فقط منذ إنشائها.
مع التركيز الواضح على النمو المستدام على المدى الطويل، قدمت Akasa Air طلبية مؤكدة من 226 طائرة بوينغ 737 ماكس، مدعومة بمحركات LEAP-1B الموفرة للوقود. وهي تدير حاليًا 23 طائرة من طراز 737 ماكس والتي توفر كفاءة فائقة في الحد من استخدام الوقود وانبعاثات الكربون. كما تعمل الطائرة أيضًا على تزويد مقصورة أكثر هدوءًا مع ضوضاء أقل بنسبة 40 بالمائة، وفاءً بوعد شركة الطيران بأن تكون شركة تقدمية بيئيًا مع أسطولها الأحدث والأكثر صداقة للبيئة في السماء الهندية.
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أو عبر X: @AkasaAir
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