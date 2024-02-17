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شركة الطيران الأسرع نموًا في الهند، Akasa Air تعلن عن عملياتها من الدوحة

2/17/2024 4:21:10 AM
(MENAFN- AETOSWire) )BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Akasa Air، شركة الطيران الأسرع نموًا في الهند، عن عملياتها من الدوحة، الوجهة الدولية الأولى على شبكتها سريعة التوسع. اعتبارًا من 28 مارس 2024، ستقوم شركة Akasa Air بتشغيل أربع رحلات جوية دون توقف أسبوعيًا، تربط مومباي بالدوحة، مما يعزز الربط الجوي بين قطر والهند. حجوزات الرحلات الجوية مفتوحة الآن على موقع Akasa Air ‏ ، وتطبيق Android وiOS ومن خلال العديد من وكالات السفر عبر الإنترنت الرائدة بأسعار تبدأ من 1272 ريال قطري.

أنشئت شركة Akasa Air بهدف جعل السفر الجوي شاملاً وبأسعار معقولة من خلال التزامها بجودة المنتج والخدمة المتميزة. منذ إنشائها في أغسطس 2022، أنشأت شركة Akasa Air وجودًا قويًا في 20 مدينة في جميع أنحاء الهند، حيث نقلت أكثر من 7.75 مليون مسافر وحملت أكثر من 50,000 طن من البضائع. ويمثل إطلاق العمليات في قطر المرحلة التالية من نمو الشركة التي تهدف إلى نقل تجربة Akasa المرحبة بالجميع والفعالة إلى العالم بأسعار معقولة.

تعد الدوحة، العاصمة والمركز التجاري لقطر، واحدة من المحركات الاقتصادية الرئيسة لمنطقة الشرق الأوسط وتشتهر أيضًا بهندستها المعمارية الحديثة وتراثها الثقافي. كان هناك ارتفاع ملحوظ في الطلب على السفر الجوي بين قطر والهند على مدى السنوات القليلة الماضية.

وتعليقًا على هذا الإعلان، قال Vinay Dube ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Akasa Air : "يسعدنا أن نعلن عن عملياتنا الدولية مع إطلاق وجهتنا الأولى، الدوحة، في شبكتنا المتنامية. إن تقديم أربع رحلات أسبوعيًا، ترتبط مباشرة بمومباي، وهي مركز تجاري هندي رئيسي، سيلبي احتياجات مجموعة متنوعة من المسافرين من البلدين، مما يسهل السياحة والتجارة وتعزيز العلاقات الثنائية.

وأضاف: "تم بناء شركة Akasa Air على أساس متين من الموثوقية والتميز في الخدمة وأعلى معايير السلامة في مجال الطيران العالمي. نحن فخورون بنمونا الملحوظ منذ البداية، وهو أيضًا شهادة على الإمكانات الهائلة لصناعة الطيران الهندية. ويمثل دخولنا إلى قطر المرحلة التالية من النمو حيث نواصل رحلتنا نحو أن نصبح واحدة من أفضل 30 شركة طيران في العالم بحلول نهاية هذا العقد".

واختتم Vinay بقوله: ""نحن مدفوعون بهدفنا المتمثل في ربط الناس والأماكن والثقافات وسنستمر في زيادة بصمتنا العالمية في الأشهر المقبلة. "نحن على ثقة من أن المسافرين سيستمتعون بتجربة Akasa المميزة، وأننا سنبرز بصفتنا شركة الطيران المفضل للمسافرين".

يتماشى إطلاق العمليات في قطر مع إستراتيجية قطر للسياحة 2030 التي تهدف إلى جعل البلاد الوجهة السياحية الأسرع نموًا في الشرق الأوسط بحلول عام 2030.

الالتزام بالتميز في الخدمة

إن التميز في الخدمة متأصل بعمق في ثقافة شركة Akasa Air، وتسعى شركة الطيران جاهدة لتقديم تجربة طيران مرحبة بعملائها وفعالة لركابها. منذ إنشائها، أعادت شركة Akasa Air تعريف الطيران في الهند من خلال عروضها المتعددة المحددة للفئات والملائمة للعملاء. مع توسيع بصمتها، لا تزال شركة الطيران تركز على تقديم تجربة عملاء رائدة في الصناعة. تشمل بعض عروض Akasa المميزة مقهى Akasa ، وهي خدمة تناول الطعام عالية الجودة على متن الطائرة، والتي تقدم مجموعة واسعة من المأكولات المتعددة والوجبات اللذيذة والصحية، بما في ذلك الخيارات الأولى في الصناعة لتجربة تذوق فريدة ومترفة في السماء. على متن الطائرة، يتم التعامل مع ركاب Akasa بتوفير أفضل سبل الراحة في المقصورة، وذلك بفضل وسائد المقاعد الأكثر نعومة ومساحة الأرجل الفسيحة، إلى جانب البيئة المنزلية التي أنشأها طاقم المقصورة المرحب والموثوق به. كما أن غالبية طائراتها مجهزة بمنافذ USB لشحن الأجهزة طوال مدة الرحلة. تخلق بيئة المقصورة الجديدة التي تدعمها أضواء سكاي لايت المميزة أجواء مريحة تجعل الطيران تجربة سعيدة.

إن قيادة Akasa Air المتسقة في الوقت المحدد والكفاءة التشغيلية وتعليقات العملاء الإيجابية للغاية جعلت منها شركة الطيران المفضلة في الهند، مما أدى إلى زيادة متوسط عوامل تحميل الركاب إلى 85% على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.

منذ إطلاقها في أغسطس 2022، خدمت Akasa Air أكثر من 7.75 مليون مسافر وترتبط بـ 21 مدينة، وهي مومباي وأحمد أباد وبنغالورو وتشيناي وكوتشي ودلهي وجواهاتي وأغارتالا وبون ولكناو وغوا وحيدر أباد وفاراناسي وباغدوغرا وبوبانيسوار وكلكتا وبورت بلير وأيوديا وغواليور وسريناجار والدوحة (قطر).

جدول الرحلات:

الرحلة

الرقم

من المدينة
(المطار)

وقت
المغادرة

إلى المدينة
(المطار)

وقت
الوصول

أيام العمل

بدون
توقف/
مباشر

تبدأ في 28 مارس 2024

QP70

مومباي

17:45

الدوحة

19:40

الأربعاء والخميس
والسبت والأحد

دون توقف

QP71

الدوحة

20:40

مومباي

2:45 (+1)

الأربعاء والخميس
والسبت والأحد

دون توقف

* التوقيتات المذكورة أعلاه بالتوقيت المحلي لمومباي والدوحة على التوالي

حول Akasa Air :

Akasa Air هي شركة الطيران الأكثر موثوقية في الهند، وتقدم خدمة عملاء مرحبة وفعالة، وعمليات موثوق بها، وأسعار معقولة - كل ذلك على طريقة Akasa. إن شخصية Akasa الشابة وفلسفتها المتمحورة حول الموظفين ونهجها القائم على التكنولوجيا وثقافة الخدمة تجعل هذا الالتزام حقيقة واقعة لجميع الهنود. أطلقت شركة الطيران أول رحلة تجارية لها في 07 أغسطس 2022 لدعم الطلب المتزايد في جميع أنحاء الهند، حيث تُشغّل حاليًا 23 طائرة 737 ماكس تربط 20 مدينة في جميع أنحاء الهند.

بدأت شركة Akasa Air رحلتها في الأجواء الدولية اعتبارًا من 28 مارس 2024، حيث حلقت دون توقف من مومباي إلى الدوحة، لتصبح أول شركة طيران هندية تطير إلى الخارج في فترة قياسية مدتها 19 شهرًا فقط منذ إنشائها.

مع التركيز الواضح على النمو المستدام على المدى الطويل، قدمت Akasa Air طلبية مؤكدة من 226 طائرة بوينغ 737 ماكس، مدعومة بمحركات LEAP-1B الموفرة للوقود. وهي تدير حاليًا 23 طائرة من طراز 737 ماكس والتي توفر كفاءة فائقة في الحد من استخدام الوقود وانبعاثات الكربون. كما تعمل الطائرة أيضًا على تزويد مقصورة أكثر هدوءًا مع ضوضاء أقل بنسبة 40 بالمائة، وفاءً بوعد شركة الطيران بأن تكون شركة تقدمية بيئيًا مع أسطولها الأحدث والأكثر صداقة للبيئة في السماء الهندية.

لمزيد من المعلومات قم بزيارة
أو عبر X: @AkasaAir
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