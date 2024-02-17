مؤسس سوفت بنك يسعى لتمويل مشروع ينافس إنفيديا بقيمة 100 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) يسعى المدير التنفيذي لسوفت بنك جروب لجمع ما يصل إلى 100 مليار دولار لتمويل مشروع رقائق، للتنافس مع شركة إنفيديا، وتوريد أشباه الموصلات الضرورية للذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير.

ووفقًا لما نقلته“بلومبرج” عن مصادر، يحمل مشروع ماسايوشي سون الاسم الرمزي“إيزاناجي”، ويأتي ضمن مساعي مؤسس المجموعة اليابانية لتأسيس مركز لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي.

موضوعاترهانات وول ستريت على خفض أسعار الفائدة تصطدم بـ”عقبة التضخم” العراق يتجه إلى الصين لتلبية خطط نمو الإنتاج النفطي الطموحة “بايدن” يبحث منح“إنتل” 10 مليارات دولار لاستعادة مكانتها في صناعة الرقائق

وبحسب المصادر، فإن أحد السيناريوهات محل البحث والدراسة، يتمثل في تقديم“سوفت بنك” نحو 30 مليار دولار، مع قرابة 70 مليار دولار من مؤسسات في الشرق الأوسط.

يأتي هذا عقب تحقيق المجموعة صافي ربح قدره 985.5 مليار ين (6.6 مليار دولار) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، مقابل خسارة قدرها 744.7 مليار ين في نفس الفترة قبل عام.

المصدر: