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مؤسس سوفت بنك يسعى لتمويل مشروع ينافس إنفيديا بقيمة 100 مليار دولار

2/17/2024 4:18:05 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) يسعى المدير التنفيذي لسوفت بنك جروب لجمع ما يصل إلى 100 مليار دولار لتمويل مشروع رقائق، للتنافس مع شركة إنفيديا، وتوريد أشباه الموصلات الضرورية للذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير.

ووفقًا لما نقلته“بلومبرج” عن مصادر، يحمل مشروع ماسايوشي سون الاسم الرمزي“إيزاناجي”، ويأتي ضمن مساعي مؤسس المجموعة اليابانية لتأسيس مركز لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي.

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وبحسب المصادر، فإن أحد السيناريوهات محل البحث والدراسة، يتمثل في تقديم“سوفت بنك” نحو 30 مليار دولار، مع قرابة 70 مليار دولار من مؤسسات في الشرق الأوسط.

يأتي هذا عقب تحقيق المجموعة صافي ربح قدره 985.5 مليار ين (6.6 مليار دولار) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، مقابل خسارة قدرها 744.7 مليار ين في نفس الفترة قبل عام.

المصدر:

MENAFN17022024000202011048ID1107863657

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