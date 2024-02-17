مؤسس سوفت بنك يسعى لتمويل مشروع ينافس إنفيديا بقيمة 100 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يسعى المدير التنفيذي لسوفت بنك جروب لجمع ما يصل إلى 100 مليار دولار لتمويل مشروع رقائق، للتنافس مع شركة إنفيديا، وتوريد أشباه الموصلات الضرورية للذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير.
ووفقًا لما نقلته“بلومبرج” عن مصادر، يحمل مشروع ماسايوشي سون الاسم الرمزي“إيزاناجي”، ويأتي ضمن مساعي مؤسس المجموعة اليابانية لتأسيس مركز لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي.
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وبحسب المصادر، فإن أحد السيناريوهات محل البحث والدراسة، يتمثل في تقديم“سوفت بنك” نحو 30 مليار دولار، مع قرابة 70 مليار دولار من مؤسسات في الشرق الأوسط.
يأتي هذا عقب تحقيق المجموعة صافي ربح قدره 985.5 مليار ين (6.6 مليار دولار) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، مقابل خسارة قدرها 744.7 مليار ين في نفس الفترة قبل عام.
المصدر:
MENAFN17022024000202011048ID1107863657
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