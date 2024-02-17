ألتمان يبحث عن دعم واشنطن لمشروع للذكاء الاصطناعي بـ7 تريليونات دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يعمل سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة“أوبن إيه آي”، على تأمين موافقة الحكومة الأمريكية على مشروع بنحو 7 تريليونات دولار لتعزيز التصنيع العالمي لرقائق الذكاء الاصطناعي، لتجنب إثارة مخاوف الأمن القومي ومكافحة الاحتكار في واشنطن، بحسب تقرير.
ووفقًا لما ذكرته“بلومبرج” نقلًا عن مصادر، التقى سام ألتمان مع مستثمرين وشركاء محتملين في الولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا خلال الأسابيع الماضية، لكنه أخبر البعض أنه لا يستطيع المضي قدمًا دون ضوء أخضر من واشنطن.
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وبحسب المصادر، أشار“ألتمان” إلى أنه يعتقد أنه من الضروري العمل بشكل تعاوني مع حكومة الولايات المتحدة بشأن توقيت وهيكل المشروع، والتقى مع وزيرة التجارة“جينا ريموندو” ويعمل على ترتيب اجتماعات مع مسؤولين آخرين.
وفي وقت سابق، قال“جنسن هوانج”، الرئيس التنفيذي لشركة“إنفيديا”، إن التقدم في مجال الحوسبة على مدى السنوات القليلة المقبلة، سيبقي تكلفة تطوير الذكاء الاصطناعي أقل بكثير من قيمة المشروع التابع لـ”ألتمان”.
يأتي هذا بعد أن وسعت الولايات المتحدة في أكتوبر، ضوابطها على شحنات أشباه الموصلات إلى الصين لتشمل معظم أنحاء الشرق الأوسط، بسبب المخاوف من أن تكون بمثابة قنوات للشركات الصينية للوصول إلى الرقائق المحظورة.
المصدر:
MENAFN17022024000202011048ID1107863656
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