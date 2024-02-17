ألتمان يبحث عن دعم واشنطن لمشروع للذكاء الاصطناعي بـ7 تريليونات دولار

MENAFN - Al-Borsa News) يعمل سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة“أوبن إيه آي”، على تأمين موافقة الحكومة الأمريكية على مشروع بنحو 7 تريليونات دولار لتعزيز التصنيع العالمي لرقائق الذكاء الاصطناعي، لتجنب إثارة مخاوف الأمن القومي ومكافحة الاحتكار في واشنطن، بحسب تقرير.

ووفقًا لما ذكرته“بلومبرج” نقلًا عن مصادر، التقى سام ألتمان مع مستثمرين وشركاء محتملين في الولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا خلال الأسابيع الماضية، لكنه أخبر البعض أنه لا يستطيع المضي قدمًا دون ضوء أخضر من واشنطن.

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وبحسب المصادر، أشار“ألتمان” إلى أنه يعتقد أنه من الضروري العمل بشكل تعاوني مع حكومة الولايات المتحدة بشأن توقيت وهيكل المشروع، والتقى مع وزيرة التجارة“جينا ريموندو” ويعمل على ترتيب اجتماعات مع مسؤولين آخرين.

وفي وقت سابق، قال“جنسن هوانج”، الرئيس التنفيذي لشركة“إنفيديا”، إن التقدم في مجال الحوسبة على مدى السنوات القليلة المقبلة، سيبقي تكلفة تطوير الذكاء الاصطناعي أقل بكثير من قيمة المشروع التابع لـ”ألتمان”.

يأتي هذا بعد أن وسعت الولايات المتحدة في أكتوبر، ضوابطها على شحنات أشباه الموصلات إلى الصين لتشمل معظم أنحاء الشرق الأوسط، بسبب المخاوف من أن تكون بمثابة قنوات للشركات الصينية للوصول إلى الرقائق المحظورة.

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