تعرف على توقعات السوق للأسبوع القادم في عين على البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
هل نتوقع تخفيضا قريبا لسعر الجنيه، وكيف ستؤثر زيادات أسعار الفائدة المتوقعة على البورصة، وما القطاعات التى لازالت بها فرص واعدة، وما المتوقع في أداء مؤشرات EGX30 وEGX70 الأسبوع المقبل؟.
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المصدر:
Alborsanews
MENAFN17022024000202011048ID1107863655
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