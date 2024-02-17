تعرف على توقعات السوق للأسبوع القادم في عين على البورصة

هل نتوقع تخفيضا قريبا لسعر الجنيه، وكيف ستؤثر زيادات أسعار الفائدة المتوقعة على البورصة، وما القطاعات التى لازالت بها فرص واعدة، وما المتوقع في أداء مؤشرات EGX30 وEGX70 الأسبوع المقبل؟.

موضوعاتاختفاء 35 طرازاً من موديلات سيارات 2024 في مصر.. لماذا؟ عين على البورصة.. عمرو الألفي يكشف تأثير حزمة الحوافز الأخيرة على الجنيه بعد رفع أسعار الفائدة بمصر.. ما أفضل ملاذ آمن لأموالك؟

كل هذا بجانب، أبرز النصائح الاستثمارية للوضع الراهن، نتعرف عليه في حلقة جديدة من برنامج“عين على البورصة”.

المصدر: Alborsanews