عضو بـالفيدرالي يتوقع خفض الفائدة الأمريكية مرتين في 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، إنه يؤيد البدء في تخفيض أسعار الفائدة بوقت ما هذا الصيف، على الرغم من أن بيانات التضخم الإيجابية قد تبرر بداية مبكرة.
وأضاف رافائيل بوستيك، الجمعة، أنه يتوقع تخفيضين في أسعار الفائدة في عام 2024، لكن إذا تراجع التضخم بسرعة أكبر من المتوقع، فقد يوافق على ثلاثة تخفيضات، وهو متوسط تقديرات صناع السياسات الذي أعلنوا عنه في ديسمبر.
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وأوضح بوستيك خلال مقابلة مع“سي إن بي سي”:“توقعاتي هي البدء في إعادة موقف سياستنا لتكون أكثر حيادية خلال فصل الصيف، والبيانات الأخيرة تعني ضرورة التحلي بالصبر، لأنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به”.
وأشار عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة -أصبح له حق التصويت هذا العام-، إلى أنه فوجئ نسبيًا بالبيانات، مؤكدًا أن طريق عودة التضخم إلى 2% قد يكون متقلبًا، ولذلك يحتاج إلى مزيد من البيانات لإقناعه بتراجع الضغوط التضخمية.
بشكل منفصل، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، إن أحدث بيانات التضخم تؤكد سبب رغبة صناع السياسات في رؤية المزيد من البيانات قبل خفض أسعار الفائدة.
المصدر:
MENAFN17022024000202011048ID1107863654
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