عضو بـالفيدرالي يتوقع خفض الفائدة الأمريكية مرتين في 2024

MENAFN - Al-Borsa News) قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، إنه يؤيد البدء في تخفيض أسعار الفائدة بوقت ما هذا الصيف، على الرغم من أن بيانات التضخم الإيجابية قد تبرر بداية مبكرة.

وأضاف رافائيل بوستيك، الجمعة، أنه يتوقع تخفيضين في أسعار الفائدة في عام 2024، لكن إذا تراجع التضخم بسرعة أكبر من المتوقع، فقد يوافق على ثلاثة تخفيضات، وهو متوسط تقديرات صناع السياسات الذي أعلنوا عنه في ديسمبر.

موضوعاترهانات وول ستريت على خفض أسعار الفائدة تصطدم بـ”عقبة التضخم” العراق يتجه إلى الصين لتلبية خطط نمو الإنتاج النفطي الطموحة “بايدن” يبحث منح“إنتل” 10 مليارات دولار لاستعادة مكانتها في صناعة الرقائق

وأوضح بوستيك خلال مقابلة مع“سي إن بي سي”:“توقعاتي هي البدء في إعادة موقف سياستنا لتكون أكثر حيادية خلال فصل الصيف، والبيانات الأخيرة تعني ضرورة التحلي بالصبر، لأنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به”.

وأشار عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة -أصبح له حق التصويت هذا العام-، إلى أنه فوجئ نسبيًا بالبيانات، مؤكدًا أن طريق عودة التضخم إلى 2% قد يكون متقلبًا، ولذلك يحتاج إلى مزيد من البيانات لإقناعه بتراجع الضغوط التضخمية.

بشكل منفصل، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، إن أحدث بيانات التضخم تؤكد سبب رغبة صناع السياسات في رؤية المزيد من البيانات قبل خفض أسعار الفائدة.

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