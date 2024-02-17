جولدمان ساكس يرفع أجر رئيسه التنفيذي 24% رغم ضعف الأرباح

(MENAFN
- Al-Borsa News)
دفع بنك“جولدمان ساكس” لرئيسه التنفيذي، ديفيد سولومون، تعويضات سنوية بلغت 31 مليون دولار عن عام 2023، بزيادة 24% على أساس سنوي، على الرغم من تسجيل مقرض وول ستريت أدنى أرباح له منذ أربع سنوات.
ووفقًا لإفصاح تنظيمي، تتضمن الحزمة الخاصة بالمصرفي البالغ من العمر 62 عامًا راتبًا أساسيًا قدره مليونا دولار و29 مليون دولار كتعويضات متغيرة، منها 20.3 مليون دولار في شكل وحدات أسهم مقيدة.
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وتعد القفزة في راتب“سولومون” هي الأكبر بين تعويضات الرؤساء التنفيذيين للبنوك الأمريكية الكبرى، التي تم الكشف عنها، وارتفع أجره من 25 مليون دولار في عام 2022، بعد أن حصل على 35 مليون دولار في عام 2021.
وانخفض صافي دخل بنك“جولدمان ساكس” بنسبة 24% في عام 2023 إلى 8.5 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 2019، حسبما ذكرت صحيفة“فاينانشال تايمز”.
المصدر:
MENAFN17022024000202011048ID1107863653
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