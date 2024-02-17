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جولدمان ساكس يرفع أجر رئيسه التنفيذي 24% رغم ضعف الأرباح

2/17/2024 4:18:05 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) دفع بنك“جولدمان ساكس” لرئيسه التنفيذي، ديفيد سولومون، تعويضات سنوية بلغت 31 مليون دولار عن عام 2023، بزيادة 24% على أساس سنوي، على الرغم من تسجيل مقرض وول ستريت أدنى أرباح له منذ أربع سنوات.

ووفقًا لإفصاح تنظيمي، تتضمن الحزمة الخاصة بالمصرفي البالغ من العمر 62 عامًا راتبًا أساسيًا قدره مليونا دولار و29 مليون دولار كتعويضات متغيرة، منها 20.3 مليون دولار في شكل وحدات أسهم مقيدة.

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وتعد القفزة في راتب“سولومون” هي الأكبر بين تعويضات الرؤساء التنفيذيين للبنوك الأمريكية الكبرى، التي تم الكشف عنها، وارتفع أجره من 25 مليون دولار في عام 2022، بعد أن حصل على 35 مليون دولار في عام 2021.

وانخفض صافي دخل بنك“جولدمان ساكس” بنسبة 24% في عام 2023 إلى 8.5 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 2019، حسبما ذكرت صحيفة“فاينانشال تايمز”.

المصدر:

MENAFN17022024000202011048ID1107863653

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