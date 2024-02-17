الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي

MENAFN - Al-Borsa News) عززت مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسبها في ختام جلسات الأسبوع، بدعم من بيانات إيجابية أظهرت نمو مبيعات التجزئة البريطانية في يناير بأعلى وتيرة لها منذ قرابة 3 سنوات، ما عزز التوقعات بالتعافي من الركود.

وفي نهاية التداولات، صعدت قيمة مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.6% عند 491.5 نقطة، ليرتفع المؤشر الأوروبي منذ بداية الأسبوع بنسبة 1.4%، وتمتد سلسلة مكاسبه للأسبوع الثاني على التوالي.

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وزادت قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 1.5% عند 7711 نقطة، فيما أضاف“كاك” الفرنسي 0.3% عند 7768 نقطة، محققًا سادس إغلاق قياسي منذ بداية العام، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.4% عند 17117 نقطة (ثامن إغلاق قياسي).

وصعد سهم بنك ناتويست بنسبة 7.1%، عقب إعلان المقرض البريطاني أعلى أرباح له منذ عام 2007 على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة، حيث سجل زيادة بنسبة 20% في أرباح عام 2023 قبل الضرائب.

ووفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية، ارتفعت مبيعات التجزئة في بريطانيا بنسبة 3.4% على أساس شهري، وهو أعلى من توقعات النمو البالغة 1.5%، وكان هذا أكبر ارتفاع شهري منذ أبريل 2021، ويأتي بعد انخفاض قياسي في ديسمبر.

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