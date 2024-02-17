الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عززت مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسبها في ختام جلسات الأسبوع، بدعم من بيانات إيجابية أظهرت نمو مبيعات التجزئة البريطانية في يناير بأعلى وتيرة لها منذ قرابة 3 سنوات، ما عزز التوقعات بالتعافي من الركود.
وفي نهاية التداولات، صعدت قيمة مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.6% عند 491.5 نقطة، ليرتفع المؤشر الأوروبي منذ بداية الأسبوع بنسبة 1.4%، وتمتد سلسلة مكاسبه للأسبوع الثاني على التوالي.
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وزادت قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 1.5% عند 7711 نقطة، فيما أضاف“كاك” الفرنسي 0.3% عند 7768 نقطة، محققًا سادس إغلاق قياسي منذ بداية العام، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.4% عند 17117 نقطة (ثامن إغلاق قياسي).
وصعد سهم بنك ناتويست بنسبة 7.1%، عقب إعلان المقرض البريطاني أعلى أرباح له منذ عام 2007 على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة، حيث سجل زيادة بنسبة 20% في أرباح عام 2023 قبل الضرائب.
ووفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية، ارتفعت مبيعات التجزئة في بريطانيا بنسبة 3.4% على أساس شهري، وهو أعلى من توقعات النمو البالغة 1.5%، وكان هذا أكبر ارتفاع شهري منذ أبريل 2021، ويأتي بعد انخفاض قياسي في ديسمبر.
المصدر:
MENAFN17022024000202011048ID1107863652
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