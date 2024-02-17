تسلا تقدم حوافز لتسريع تسليمات شاحنة سايبر تراك الكهربائية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طرحت شركة تسلا برنامجًا جديدًا ضمن سياسة زيادة الولاء للعلامة التجارية، يتيح لحاجزي الشاحنة الكهربائية“سايبر تراك” في الولايات المتحدة، تسريع عمليات تسليم الشاحنة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.
وقالت صانعة السيارات على موقعها الرسمي:“بدءًا من 15 فبراير الجاري، وحتى 15 أبريل القادم، استبدل رصيدك من نقاط الترشيحات، لتسريع تسليم شاحنة سايبر تراك الخاصة بك، في غضون 45 يومًا”.
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وأوضح“إيلون ماسك” في أكتوبر، قبل شهر من حدث“سايبر تراك”، أن أكثر من مليون شخص قد حجزوا السيارة بالفعل، وهو ما يعني أن قائمة الحجز قد تؤدي لامتداد عمليات التسليم حتى عام 2026 أو بعد ذلك.
وخلال بيان نتائج الأعمال الشهر الماضي، قال نائب رئيس سلسلة التوريد،“كارن بودراج”، إن تحويل الحجوزات إلى طلبيات للسيارة كان“مشجعًا للغاية”، مؤكدًا تلقي طلبيات جديدة منذ إطلاق السيارة في أواخر نوفمبر.
يُعتقد أن لدى“تسلا” حوالي مليوني حجز للشاحنة الكهربائية الصغيرة، ومع ذلك، فإن هذه الحجوزات لا تمثل بالضرورة الطلب، لأنها لا تستوجب سوى دفعة قابلة للاسترداد بقيمة 100 دولار، وتحتاج الشركة إلى تحويل تلك الحجوزات إلى طلبيات.
المصدر:
MENAFN17022024000202011048ID1107863651
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