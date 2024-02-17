تسلا تقدم حوافز لتسريع تسليمات شاحنة سايبر تراك الكهربائية

MENAFN - Al-Borsa News) طرحت شركة تسلا برنامجًا جديدًا ضمن سياسة زيادة الولاء للعلامة التجارية، يتيح لحاجزي الشاحنة الكهربائية“سايبر تراك” في الولايات المتحدة، تسريع عمليات تسليم الشاحنة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.

وقالت صانعة السيارات على موقعها الرسمي:“بدءًا من 15 فبراير الجاري، وحتى 15 أبريل القادم، استبدل رصيدك من نقاط الترشيحات، لتسريع تسليم شاحنة سايبر تراك الخاصة بك، في غضون 45 يومًا”.

موضوعاترهانات وول ستريت على خفض أسعار الفائدة تصطدم بـ”عقبة التضخم” العراق يتجه إلى الصين لتلبية خطط نمو الإنتاج النفطي الطموحة “بايدن” يبحث منح“إنتل” 10 مليارات دولار لاستعادة مكانتها في صناعة الرقائق

وأوضح“إيلون ماسك” في أكتوبر، قبل شهر من حدث“سايبر تراك”، أن أكثر من مليون شخص قد حجزوا السيارة بالفعل، وهو ما يعني أن قائمة الحجز قد تؤدي لامتداد عمليات التسليم حتى عام 2026 أو بعد ذلك.

وخلال بيان نتائج الأعمال الشهر الماضي، قال نائب رئيس سلسلة التوريد،“كارن بودراج”، إن تحويل الحجوزات إلى طلبيات للسيارة كان“مشجعًا للغاية”، مؤكدًا تلقي طلبيات جديدة منذ إطلاق السيارة في أواخر نوفمبر.

يُعتقد أن لدى“تسلا” حوالي مليوني حجز للشاحنة الكهربائية الصغيرة، ومع ذلك، فإن هذه الحجوزات لا تمثل بالضرورة الطلب، لأنها لا تستوجب سوى دفعة قابلة للاسترداد بقيمة 100 دولار، وتحتاج الشركة إلى تحويل تلك الحجوزات إلى طلبيات.

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