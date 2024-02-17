فيتش: سياسات بايدن الاقتصادية عززت القطاع الصناعي في أمريكا

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن سياسات الرئيس الأمريكي جو بايدن الاقتصادية شكلت دعمًا للإنتاج الصناعي والوظائف في الولايات المتحدة، لا سيما في الجنوب والغرب.

وأوضح التقرير المنشور على موقع الوكالة، أن الاستثمارات بموجب قانون الحد من التضخم وقانون الرقائق والعلوم مثلت دفعة كبيرة لتصنيع أشباه الموصلات والمركبات الكهربائية والبطاريات، والتي تمثل حوالي 60% من إجمالي الإنفاق المعلن.

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وتقدر الاستثمارات المعلنة حتى الآن بمبلغ 640 مليار دولار (2.5% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة)، مع إضافة ما بين 270 ألف و300 ألف وظيفة (حوالي 2% من وظائف التصنيع الحالية) على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

وتعد ولاية تكساس أكبر المستفيدين على الإطلاق، حيث تتلقى 20% من جميع الاستثمارات المعلنة في مجال التصنيع والوظائف الجديدة، ومن المقرر أن تحصل جورجيا ونورث كارولينا وميتشجان وأوهايو على أغلبية الوظائف الجديدة، معظمها في تصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات.

وتقود المشاريع المعلنة أربعة استثمارات رئيسية في مصانع أشباه الموصلات:“تكساس إنسترومنتس” (30 مليار دولار) و”سامسونج” (17 مليار دولار) في تكساس، و” تي إس إم سي” (40 مليار دولار) و”إنتل” (20 مليار دولار) في أريزونا.

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