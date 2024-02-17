1.4 مليار دولار إجمالي التجارة الخارجية لـشيتسانج الصينية في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات أن عدد شركات التجارة الأجنبية المسجلة في منطقة شيتسانج الصينية بلغ 1045 شركة، بزيادة 26.51% على أساس سنوي.
وفي عام 2023، تجاوز إجمالي واردات وصادرات السلع في منطقة شيتسانج 10 مليارات يوان (1.41 مليار دولار)، حيث صدّرت المنطقة سلعاً مثل الشاي المحلي والحليب والعسل والفطر إلى دول مختلفة بما في ذلك الهند وسنغافورة والكويت والمملكة العربية السعودية.
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وواصلت سلطات الجمارك تحسين بيئة الأعمال وتحسين تسهيل التجارة عبر الحدود، ما عزز ثقة شركات التجارة الأجنبية، وفقا لجمارك لاسا.
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