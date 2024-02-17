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1.4 مليار دولار إجمالي التجارة الخارجية لـشيتسانج الصينية في 2023

2/17/2024 4:18:04 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات أن عدد شركات التجارة الأجنبية المسجلة في منطقة شيتسانج الصينية بلغ 1045 شركة، بزيادة 26.51% على أساس سنوي.

وفي عام 2023، تجاوز إجمالي واردات وصادرات السلع في منطقة شيتسانج 10 مليارات يوان (1.41 مليار دولار)، حيث صدّرت المنطقة سلعاً مثل الشاي المحلي والحليب والعسل والفطر إلى دول مختلفة بما في ذلك الهند وسنغافورة والكويت والمملكة العربية السعودية.

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وواصلت سلطات الجمارك تحسين بيئة الأعمال وتحسين تسهيل التجارة عبر الحدود، ما عزز ثقة شركات التجارة الأجنبية، وفقا لجمارك لاسا.

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