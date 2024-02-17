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30% زيادة في عدد شركات الاستثمار الأجنبي بمقاطعة شنشي الصينية

2/17/2024 4:18:04 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت مديرية التجارة في مقاطعة شنشي الصينية، إن إجمالي 408 شركات جديدة ذات تمويل أجنبي قد تم تسجيلها في المقاطعة في عام 2023، ما يسجل رقماً قياسياً على مدار العقدين الماضيين، بزيادة نسبتها 29.9% على أساس سنوي.

وأضافت المديرية أن من بين الشركات المذكورة، تمت إضافة 336 شركة مستثمرة أجنبياً إلى صناعة الخدمات في العام الماضي، بنمو سنوي نسبته 26.8%.

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كما زادات الشركات الجديدة في صناعة الخدمات عالية التقنية بنسبة 61.3% على أساس سنوي إلى 129 شركة.

وزاد الاستخدام الفعلي للاستثمار الأجنبي في المقاطعة بنسبة 3.7% خلال العام الماضي بإجمالي 9.99 مليار يوان (1.41 مليار دولار).

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