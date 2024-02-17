30% زيادة في عدد شركات الاستثمار الأجنبي بمقاطعة شنشي الصينية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت مديرية التجارة في مقاطعة شنشي الصينية، إن إجمالي 408 شركات جديدة ذات تمويل أجنبي قد تم تسجيلها في المقاطعة في عام 2023، ما يسجل رقماً قياسياً على مدار العقدين الماضيين، بزيادة نسبتها 29.9% على أساس سنوي.
وأضافت المديرية أن من بين الشركات المذكورة، تمت إضافة 336 شركة مستثمرة أجنبياً إلى صناعة الخدمات في العام الماضي، بنمو سنوي نسبته 26.8%.
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كما زادات الشركات الجديدة في صناعة الخدمات عالية التقنية بنسبة 61.3% على أساس سنوي إلى 129 شركة.
وزاد الاستخدام الفعلي للاستثمار الأجنبي في المقاطعة بنسبة 3.7% خلال العام الماضي بإجمالي 9.99 مليار يوان (1.41 مليار دولار).
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