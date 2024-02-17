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بنك التنمية الصيني يقرض قطاع الخدمات اللوجستية 5.6 مليار دولار في 2023

2/17/2024 4:18:03 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أصدر بنك التنمية الصيني أكثر من 40 مليار يوان (5.63 مليار دولار) من القروض متوسطة وطويلة الأجل في عام 2023 لقطاع الخدمات اللوجستية.

وقال البنك إن هذه الأموال تهدف بشكل أساسي إلى دعم المشاريع اللوجستية الكبرى الموجودة في المدن التي تعمل كمراكز لوجستية وطنية أو قواعد لوجستية أساسية لسلسلة التبريد.

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وسجلت صناعة الخدمات اللوجستية في الصين توسعاً مطرداً في عام 2023، مع زيادة متوسط مؤشر الازدهار 3.2 نقطة مئوية عن عام 2022 ليصل إلى 51.8%، وفقاً لبيانات صادرة عن الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات.

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