بنك التنمية الصيني يقرض قطاع الخدمات اللوجستية 5.6 مليار دولار في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصدر بنك التنمية الصيني أكثر من 40 مليار يوان (5.63 مليار دولار) من القروض متوسطة وطويلة الأجل في عام 2023 لقطاع الخدمات اللوجستية.
وقال البنك إن هذه الأموال تهدف بشكل أساسي إلى دعم المشاريع اللوجستية الكبرى الموجودة في المدن التي تعمل كمراكز لوجستية وطنية أو قواعد لوجستية أساسية لسلسلة التبريد.
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وسجلت صناعة الخدمات اللوجستية في الصين توسعاً مطرداً في عام 2023، مع زيادة متوسط مؤشر الازدهار 3.2 نقطة مئوية عن عام 2022 ليصل إلى 51.8%، وفقاً لبيانات صادرة عن الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات.
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