المفوضية الأوروبية توافق على خطة لدعم ألمانيا بقيمة 4 مليارات يورو

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت المفوضية الأوروبية، بموجب قوانين مساعدات الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة، على خطة قدمتها ألمانيا بقيمة 4 مليارات يورو تم توفيرها جزئيًا من خلال مرفق التعافي والمرونة؛ لمساعدة الشركات الخاضعة لنظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي على إزالة الكربون من عمليات الإنتاج الصناعي الخاصة بهم.

وذكرت المفوضية -اليوم السبت – أن“هذا الإجراء سيسهم في تحقيق أهداف ألمانيا المتعلقة بالمناخ والطاقة، فضلاً عن الأهداف الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي في الصفقة الخضراء الأوروبية، وسيتم تمويل خطة ألمانيا، بميزانية قدرها 4 مليارات يورو من خلال صندوق الاستجابة السريعة، بعد التقييم الإيجابي للمفوضية لخطة التعافي والصمود الألمانية واعتمادها من قبل المجلس الأوروبي”.

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وأضاف أن“الخطة تهدف إلى مساعدة الصناعة الألمانية على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة في عملياتها الإنتاجية، وستتراوح المشاريع المدعومة في إطار المخطط بين بناء خزانات صهر لإنتاج الزجاج باستخدام الكهرباء واستبدال عمليات إنتاج الصلب التقليدية عن طريق محطات الاختزال المباشر التي تعمل بالطاقة الهيدروجينية”.

وتابع البيان أن“المستفيد من هذه التدابير ستكون الشركات النشطة في القطاعات الخاضعة لمعايير الاتحاد الأوروبي لمقايضة التجارة الإلكترونية، مثل قطاعات الكيمياء أو المعادن أو الزجاج أو الورق، ولكي تكون المشاريع مؤهلة، ستحتاج إلى تحقيق خفض الانبعاثات بنسبة 60% خلال 3 سنوات وخفض الانبعاثات بنسبة 90% خلال 15 عامًا مقارنة بأفضل التقنيات التقليدية المتاحة بناءً على معايير الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن”.

وبموجب الخطة، ستأخذ المساعدات شكل منح سنوية متغيرة بموجب عقود ثنائية تسمى“عقود حماية المناخ”، لمدة 15 عامًا.

وفي كل عام، سيحصل المستفيدون على دفعة أو يدفعون مبلغًا للدولة، بناءً على عطاءات المستفيدين وتطور أسعار السوق ذات الصلة، مثل مدخلات الكربون أو الطاقة، مقارنة بالتكنولوجيا التقليدية.

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