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ترامب يعتزم استئناف حكم ضده في قضية احتيال بولاية نيويورك

2/17/2024 4:18:03 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم السبت، قرارا قضائيا أصدرته محكمة في نيويورك، يقضي بتسديده غرامة مالية بقيمة 355 مليون دولار؛ لإدانته بعمليات احتيالية في إمبراطوريته العقارية، مؤكدا أنه يعتزم الطعن على القرار.

وقال ترامب – حسب ما أفادت قناة“الحرة” الأمريكية – إنه“لم يحصل أي احتيال”، منددا بما وصفه بـ”استغلال للقضاء ضد خصم سياسي متقدم بشكل كبير في الاستطلاعات”.

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وقد حكم قاض في نيويورك، يوم أمس الجمعة، بأنه يتعين على ترامب، دفع 354.9 مليون دولار عقابا على مبالغته الاحتيالية في تقدير ثروته الصافية لخداع المقرضين، مما يمثل انتكاسة قانونية أخرى للرئيس الأمريكي السابق في قضية مدنية تعرض إمبراطوريته العقارية للخطر.

ومنع القاضي – في قرار صدر بعد محاكمة استمرت ثلاثة أشهر في مانهاتن – ترمب، من العمل كمسؤول أو مدير لأي شركة في نيويورك لمدة ثلاث سنوات.

المصدر:

MENAFN17022024000202011048ID1107863645

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