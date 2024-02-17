ترامب يعتزم استئناف حكم ضده في قضية احتيال بولاية نيويورك

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم السبت، قرارا قضائيا أصدرته محكمة في نيويورك، يقضي بتسديده غرامة مالية بقيمة 355 مليون دولار؛ لإدانته بعمليات احتيالية في إمبراطوريته العقارية، مؤكدا أنه يعتزم الطعن على القرار.
وقال ترامب – حسب ما أفادت قناة“الحرة” الأمريكية – إنه“لم يحصل أي احتيال”، منددا بما وصفه بـ”استغلال للقضاء ضد خصم سياسي متقدم بشكل كبير في الاستطلاعات”.
موضوعات متعلقة
رهانات وول ستريت على خفض أسعار الفائدة تصطدم بـ”عقبة التضخم” العراق يتجه إلى الصين لتلبية خطط نمو الإنتاج النفطي الطموحة “بايدن” يبحث منح“إنتل” 10 مليارات دولار لاستعادة مكانتها في صناعة الرقائق
وقد حكم قاض في نيويورك، يوم أمس الجمعة، بأنه يتعين على ترامب، دفع 354.9 مليون دولار عقابا على مبالغته الاحتيالية في تقدير ثروته الصافية لخداع المقرضين، مما يمثل انتكاسة قانونية أخرى للرئيس الأمريكي السابق في قضية مدنية تعرض إمبراطوريته العقارية للخطر.
ومنع القاضي – في قرار صدر بعد محاكمة استمرت ثلاثة أشهر في مانهاتن – ترمب، من العمل كمسؤول أو مدير لأي شركة في نيويورك لمدة ثلاث سنوات.
المصدر:
MENAFN17022024000202011048ID1107863645
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.