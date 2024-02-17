جولدمان ساكس: نمو الاقتصاد الهندي قد يتجاوز 6% في العقد الحالي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي بأكثر من 6% خلال العقد الحالي، وهو ما يحفز ضخ استثمارات أكثر من الصين في الدولة الجنوب آسيوية، بحسب تقديرات البنك الأمريكي جولدمان ساكس.
وقال سانتانو سينغوبتا، الاقتصادي الهندي لدى“جولدمان ساكس جروب”، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، الجمعة، إن النمو الاقتصادي طويل الأمد في الهند من المرجح أن“يرتفع نحو 6.5%، أو أعلى قليلاً”.
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وتوقع سينغوبتا نمواً بنسبة 6.3% للعام المالي المقبل الذي يبدأ في أبريل، وهو رقم أقل من توقعات بنك الاحتياطي الهندي البالغة 7%.
وأضاف أن التركيبة السكانية للهند، والإنفاق القوي الذي تقوده الحكومة، والطلب المحلي القوي، يجعل البلاد وجهة“مفضلة للاستثمارات من الآن وصاعداً”.
ويتوقع“جولدمان ساكس” أيضاً أن يسهم القطاع الخاص الهندي في تسريع الاستثمارات بعد الانتخابات الوطنية.
وبنهاية العام الماضي، رفعت بنوك عالمية توقعاتها لاقتصاد الهند في العام المالي الجاري بأكمله بشكل حاد، حيث يتوقع“باركليز” و”سيتي جروب” أن يحقق اقتصاد الهند معدل نمو 6.7% خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2024، ارتفاعاً من التوقعات السابقة البالغة 6.3% و6.2% على التوالي.
وجاء هذا التفاؤل بعد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 7.6% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر على أساس سنوي، وهو أعلى من التقديرات الواردة في استطلاع أجرته“بلومبرج” لخبراء الاقتصاد.
ويزيد معدل النمو أيضاً كثيراً عن توقعات بنك الاحتياطي الهندي البالغة 6.5%.
المصدر:
MENAFN17022024000202011048ID1107863643
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