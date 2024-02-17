جولدمان ساكس: نمو الاقتصاد الهندي قد يتجاوز 6% في العقد الحالي

MENAFN - Al-Borsa News) من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي بأكثر من 6% خلال العقد الحالي، وهو ما يحفز ضخ استثمارات أكثر من الصين في الدولة الجنوب آسيوية، بحسب تقديرات البنك الأمريكي جولدمان ساكس.

وقال سانتانو سينغوبتا، الاقتصادي الهندي لدى“جولدمان ساكس جروب”، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، الجمعة، إن النمو الاقتصادي طويل الأمد في الهند من المرجح أن“يرتفع نحو 6.5%، أو أعلى قليلاً”.

موضوعاترهانات وول ستريت على خفض أسعار الفائدة تصطدم بـ”عقبة التضخم” العراق يتجه إلى الصين لتلبية خطط نمو الإنتاج النفطي الطموحة “بايدن” يبحث منح“إنتل” 10 مليارات دولار لاستعادة مكانتها في صناعة الرقائق

وتوقع سينغوبتا نمواً بنسبة 6.3% للعام المالي المقبل الذي يبدأ في أبريل، وهو رقم أقل من توقعات بنك الاحتياطي الهندي البالغة 7%.

وأضاف أن التركيبة السكانية للهند، والإنفاق القوي الذي تقوده الحكومة، والطلب المحلي القوي، يجعل البلاد وجهة“مفضلة للاستثمارات من الآن وصاعداً”.

ويتوقع“جولدمان ساكس” أيضاً أن يسهم القطاع الخاص الهندي في تسريع الاستثمارات بعد الانتخابات الوطنية.

وبنهاية العام الماضي، رفعت بنوك عالمية توقعاتها لاقتصاد الهند في العام المالي الجاري بأكمله بشكل حاد، حيث يتوقع“باركليز” و”سيتي جروب” أن يحقق اقتصاد الهند معدل نمو 6.7% خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2024، ارتفاعاً من التوقعات السابقة البالغة 6.3% و6.2% على التوالي.

وجاء هذا التفاؤل بعد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 7.6% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر على أساس سنوي، وهو أعلى من التقديرات الواردة في استطلاع أجرته“بلومبرج” لخبراء الاقتصاد.

ويزيد معدل النمو أيضاً كثيراً عن توقعات بنك الاحتياطي الهندي البالغة 6.5%.

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