الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقًا بشأن الدعم الحكومي لشركة صينية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن الاتحاد الأوروبي فتح تحقيق في فرع مجموعة CRRC الصينية العملاقة للسكك الحديد، التي يشتبه بأنها تستخدم الدعم الحكومي للتفوق بشكل غير منصف على الشركات الأوروبية المنافسة.

يعد التحقيق، الذي أطلق على وقع ارتفاع منسوب التوتر التجاري بين الصين والتكتل المكوّن من 27 دولة، الأول الذي يتم إطلاقه بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة لدعم الحكومات الشركات والذي دخل حيّز التنفيذ العام الماضي.

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وقال مفوّض السوق الداخلية الأوروبي تييري بريتون في بيان الجمعة، إنه يُعتقد بأن CRRC Qingdao Sifang Locomotive اعتمدت على الدعم“لتقديم عرض متميّز من دون وجه حق ردا على مناقصة للقطارات الكهربائية في بلغاريا”.

وتعد CRRC، الشركة الأم لتلك المستهدفة في التحقيق، أكبر مصنّع للقطارات في العالم.

وترتبط مناقصة وزارة النقل البلغارية بعشرين قطارا كهربائيا وصيانتها على مدى 15 عاما، بقيمة إجمالية تبلغ حوالى 610 ملايين يورو (660 مليون دولار).

وتلزم القواعد الجديدة الشركات إبلاغ المفوضية بأي مناقصات مشتريات عامة في الاتحاد الأوروبي تتجاوز قيمتها 250 مليون يورو إذا تم منحها أيضا أربعة ملايين يورو على الأقل على شكل مساهمات مالية خارجية في السنوات الثلاث السابقة.

وجاء في بيان للمفوضية الأوروبية أنها“رأت أن من المبرر أن يتم فتح تحقيق معمّق، بما أن هناك مؤشرات كافية الى حصول هذه الشركة على دعم خارجي يشوّه السوق الداخلية”.

وبموجب قاعدة الفروع الخارجية، لدى المفوضية مهلة الآن حتى الثاني من يوليو لقبول مقترح لمعالجة الأمر من قبل الشركة أو منع منحها العقد أو إصدار قرار بأنها لا تعترض على الأمر.

وقال بريتون إن“الانفتاح الأوروبي يفترض مسبقا أن الجميع يلتزمون بالقواعد”.

وأضاف“ضمان عدم تعرض سوقنا الأوروبية الموحدة للتشويه عبر الدعم الذي تقدّمه الحكومات الخارجية لشركاتها بما يضر الشركات ذات التنافسية التي تتصرف بشكل منصف، هو أمر حيوي بالنسبة لتنافسيتنا والأمن الاقتصادي”.

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