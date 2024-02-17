بايدن يبحث منح إنتل 10 مليارات دولار لاستعادة مكانتها في صناعة الرقائق

MENAFN - Al-Borsa News) تجري إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، محادثات لمنح أكثر من 10 مليارات دولار من الدعم لشركة“إنتل”، حسبما قال مصادر مطلعة على الأمر، فيما قد يكون أكبر جائزة حتى الآن في إطار خطة لإعادة تصنيع أشباه الموصلات إلى الأراضي الأمريكية.

وستأتي الحوافز ضمن قانون الرقائق والعلوم لعام 2022، الذي خصص 39 مليار دولار في شكل منح مباشرة بالإضافة إلى قروض وضمانات قروض بقيمة 75 مليار دولار لتمكين أكبر شركات أشباه الموصلات في العالم من تصنيع الرقائق في الولايات المتحدة بعد عقود من الإنتاج في الخارج.

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ارتفعت أسهم شركة إنتل بما يصل إلى 1.1% في نهاية تعاملات أمس الجمعة بعد أن نشرت“بلومبرج” الأخبار. وكان السهم قد انخفض بنسبة 13% هذا العام حتى إغلاق أمس.

استثمرت شركات الرقائق أكثر من 230 مليار دولار في الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه، ويتلخص هدف الإدارة في إنشاء مجموعتين صناعيتين رائدتين على الأقل بحلول عام 2030.

وأعلنت وزارة التجارة بالفعل عن منحتين صغيرتين لقانون الرقائق، وقالت الوزيرة جينا ريموندو الأسبوع الماضي إنه سيكون هناك“المزيد من إعلانات أكبر” خلال ما بين 6 إلى 12 أسبوعاً من الآن.

هيمنت شركة إنتل على صناعة الرقائق لسنوات، لكنها تراجعت مؤخراً عن منافسيها الآسيويين، شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات وشركة سامسونج للإلكترونيات، اللتين تبنيان مواقعهما الأمريكية الخاصة في أريزونا وتكساس.

كان بات جيلسنجر، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، هو أحد أصحاب الأصوات المرتفعة داخل الصناعة لدعم الحكومة الأمريكية للقطاع، وقالت الشركة إن خططها مشروطة بهذا التمويل.

تقوم“إنتل” ببناء منشأة بقيمة 20 مليار دولار في ولاية أوهايو، وتجري توسعة بقيمة 20 مليار دولار في ولاية أريزونا وتستثمر 3.5 مليار دولار في نيو مكسيكو.

قالت المصادر، إنه ليس من الواضح بعد كيف سيتم تقسيم جائزة“إنتل” بين المنح والقروض.

وذكرت أن شروط القرض ستكون خاصة بالشركة، وكذلك المعايير التي ستفرضها وزارة التجارة لصرف التمويل تدريجياً.

لم تعلن“إنتل”، ومقرها سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، عن موعد بدء مشاريعها للإنتاج التجاري.

وقال متحدث باسم الشركة، إنها حققت تقدماً كبيراً في ولاية أوهايو بعد أن أبلغت صحيفة“وول ستريت جورنال” عن تأخير من عام 2025 إلى عام 2026.

أوضح مسؤول في الإدارة أن الجدول الزمني يتماشى مع التوقعات الأولية لشركة“إنتل”، ويعتمد على عوامل السوق، وليس إعلانات الجوائز.

أعلنت وزارة التجارة في وقت سابق عن تقديم منح عبر قانون الرقائق للشركة الأميركية لشركة“بي إيه إي سيستم”، وشركة“مايكروشيب تكنولوجي”، لإقامة منشآت في نيو هامبشاير وأوريجون وكولورادو.

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