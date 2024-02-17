العراق يتجه إلى الصين لتلبية خطط نمو الإنتاج النفطي الطموحة

MENAFN - Al-Borsa News) يتجه العراق نحو الشرق، وخاصة إلى الصين، إذ يسعى لزيادة إنتاجه النفطي إلى 7 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027 من نحو 5.4 مليون برميل يومياً في منتصف عام 2023، بعد موجة تخارج من جانب بعض الشركات الغربية.

تُعد شركة” تشاينا بتروليوم آند كيميكال كورب” أكبر مستثمر صيني في العراق وتمتلك حصصاً في حقول“الأحدب” و”الحلفايا” و”الرميلة” و”غرب القرنة 1′′، كما تمتلك الشركات الصينية مجتمعة حصصاً مباشرة في نحو 24 مليار برميل من الاحتياطيات وهي مسؤولة عن إنتاج نحو 3 ملايين برميل يومياً من النفط العراقي، وفق“إس آند بي جلوبال كومودتي إنسايتس”.

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كما استحوذ مستثمرون آسيويون آخرون، بما في ذلك شركة“بيرتامينا” الإندونيسية، وشركة“جابكس” و”إيتوتشو” اليابانية، على حصص في مشاريع عراقية.

الصين هي أيضاً أكبر مشترٍ للخام العراقي وتستورد ما متوسطه 1.18 مليون برميل يومياً، أو 35% من النفط الخام العراقي، وكان العراق ثالث أكبر مورد للنفط إلى الصين في عام 2023، بعد روسيا والمملكة العربية السعودية.

خلال الآونة الأخيرة، تخارجت“إكسون موبيل” من العراق، عندما حولت حصتها البالغة 22.7% في“غرب القرنة 1” إلى شركة نفط البصرة العراقية.

وتتولى شركة“بتروتشاينا” مهمة تشغيل المشروع. وسبق لشركة“إكسون موبيل” أن باعت حصة 32% في رخصة بيعشيقة في كردستان عام 2021.

كما تخارجت شركة“شل” من حقل مجنون في عام 2018، ورغم ذلك، تدير شركة“بي بي” حقل نفط الرميلة، وتدير شركة“إيني” حقل الزبير في الوقت.

أدت عمليات البيع التي تنفذها الشركات الغربية إلى زيادة سيطرة الصين على قطاع النفط العراقي، وقوبلت مشاركتها حتى الآن بإيجابية، حيث تلتزم الشركات الصينية باللوائح المحلية وتسير العمليات في مشاريعها بسلاسة، حسبما قالت“إس آند بي جلوبال كومودتي إنسايتس” في تقرير حديث.

قالت سارة حجاز، رئيسة قسم الأبحاث الفنية في الشرق الأوسط لدى“إس آند بي جلوبال كومودتي إنسايتس”:“إن زيادة الإنتاج أمر ممكن من منظور جيولوجي، ولكن من منظور عملي سيكون الأمر أكثر صعوبة بسبب قيود القدرة التصديرية”.

ينتج العراق بموجب اتفاق تحالف”أوبك+” 4 ملايين برميل يومياً، رغم أنه رفع الإنتاج إلى 4.27 مليون برميل يومياً خلال يناير، وفقاً لأحدث استطلاع أجرته“بلاتس” لإنتاج التحالف.

تواجه خطط العراق لزيادة إنتاجها النفطي مشكلات محلية بما في ذلك القدرة التصديرية المحدودة بسبب البنية التحتية القديمة والمتدهورة، والحصول على المياه، كما أثرت الخلافات بشأن السيطرة على الإنتاج في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي على إنتاج البلاد من النفط الخام.

وتم إغلاق خط أنابيب كركوك-جيهان في مارس 2023، وقام العراق بزيادة الإنتاج في حقول أخرى للتعويض عن الإنتاج المفقود في الشمال.

تتوقع وكالة“ستاندرد آند بورز جلوبال” أن معظم الإنتاج في إقليم كردستان يمكن أن ينتعش بسرعة إذا تم حل النزاع حول خط أنابيب جيهان. رغم وجود تقارير متقطعة عن المفاوضات، لم يتم إحراز تقدم يُذكر.

قال شوان زلال، مدير“كاردوتشي كونسلتج” لـ”إس آند بي جلوبال”:“من غير المرجح أن يتم استئناف تصدير النفط من حقول النفط الكردية قريباً ما لم تتوصل الأطراف المعنية إلى تسوية بشأن مواقفها، حتى الآن، لم تبذل أي منها حركة مهمة”.

قامت شركات النفط الأجنبية في إقليم كردستان بخفض التكاليف واستمرت في بيع النفط الخام إلى السوق المحلية بأسعار مخفضة مع تلقي دفعات مقدمة مباشرة من قبل شركات النفط العالمية لتغطية تكاليفها التشغيلية.

سيظل العراق بحاجة إلى أسعار النفط المرتفعة وكذلك الاستثمار الأجنبي لدعم الإنتاج وكذلك ميزانية الدولة على مدى السنوات القليلة المقبلة.

تقدّر“ستاندرد آند بورز جلوبال” سعر التعادل المالي للنفط للعراق عند 101 دولار للبرميل في عام 2023، و97 دولاراً للبرميل في عام 2024، و103 دولارات للبرميل في عام 2025، والسعر التعادلي للنفط أعلى بكثير من المستويات الحالية، التي تتعرض لضغوط تدفعها للهبوط بسبب نمو الإمدادات من خارج“أوبك” والمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، وقيمت“بلاتس”خام البصرة الثقيل الرئيسي في العراق عند 77.97 دولار للبرميل في 14 فبراير.

التواجد الروسي

رغم تخارج بعض الشركات الغربية من قطاع النفط العراقي، لم يؤثر الغزو الروسي لأوكرانيا على نشاط شركات الطاقة الروسية في العراق، والتي تشمل مشاركة“غازبروم” في بدرة (وسط)، وعمليات“روسنفت” في كردستان، فضلاً عن حصة“لوك أويل” في“غرب القرنة 2” وحقل“أريدو” المكتشف حديثاً.

كما وقعت شركة“لوك أويل” مؤخراً اتفاقية مع شركة نفط البصرة المملوكة للدولة في العراق لتمديد عقد الخدمات النفطية لحقل“غرب القرنة 2” لمدة 10 سنوات حتى عام 2045 ومضاعفة إنتاج النفط من الحقل إلى 800 ألف برميل يومياً.

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