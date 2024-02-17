رهانات وول ستريت على خفض أسعار الفائدة تصطدم بـعقبة التضخم

MENAFN - Al-Borsa News) واصلت أكبر سوق للسندات في العالم خسائرها هذا العام، وعانت الأسهم، وسط تكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يتعجل لخفض أسعار الفائدة.

تأثرت معنويات وول ستريت بعد أن أظهر تقرير آخر يرصد التضخم أنه“أكثر ثباتاً” من المتوقع، إذ ارتفع مؤشر أسعار المنتجين على خلفية قفزة كبيرة في تكاليف الخدمات.

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ولم يجد المتداولون سوى القليل من التشجيع للمزايدة على السوق وقت يخوض الاحتياطي الفيدرالي“الميل الأخير” الصعب نحو أهدافه.

قال كريس زاكاريللي من“إندبندنت أدفايزور أليانس”:“لقد كان أسبوعاً قاسياً.. على الرغم من أننا نتفهم السلوك السلبي للسوق حال ورود بيانات مغايرة للتوقعات، فإننا نعتقد أن الأمر سيستغرق إصدارين آخرين من البيانات لتحديد اتجاه جديد (إذا استمر النمط) أو لإظهار أن بيانات هذا الأسبوع كانت مجرد عثرة في المسيرة”.

انخفضت سندات الخزانة، وارتفع العائد على الأوراق المالية لأجل عامين سبعة نقاط أساس إلى 4.65%، وتتوقع عقود المقايضة الآن خفض الفائدة بأقل من 90 نقطة أساس في 2024، مقارنةً بـ150 نقطة أساس قبل أسبوعين فقط.

وأوقف مؤشر“إس آند بي 500” سلسلة مكاسبه التي دامت خمس جلسات متتالية، وكان أداء مؤشر“ناسداك 100” ضعيفاً وسط تراجع أسعار أسهم الشركات الكبرى على غرار“ميتا بلاتفورمز” و”أبل”، ووستكون الأسواق الأمريكية مغلقة يوم الإثنين بمناسبة يوم الرؤساء.

قالت إيان لينجن من“بي إم أو كابيتال ماركتس”، كان تقرير مؤشر أسعار المنتجين“مثيراً للقلق” لأنه يعزز اتجاه مؤشر أسعار المستهلك الأساسي.

من جهته، قال كلارك بيلين من“بيلويذر ويلث”، إن هذه نقطة بيانات أخرى تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي ليس لديه“سبب وجيه” لخفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب.

أشار بيتر بوكفار، مؤلف“ذا بوك ريبورت”:“تباطؤ معدل تضخم الأسعار ليس متسقاً إلى هذا الحد.. أما بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فقد بدأت أعتقد أن السبب الوحيد الذي قد يجعلهم يخفضون أسعار الفائدة هذا العام هو إذا ارتفع معدل البطالة بشكل ملحوظ فوق 4% وليس لأي سبب آخر”.

البيانات الحديثة دفعت المتداولين إلى التراجع عن رهاناتهم المندفعة في السابق لخفض أسعار الفائدة لتقترب الآن من تقديرات الاحتياطي الفيدرالي -التي تم الكشف عنها في التحديث الفصلي الأخير في ديسمبر- والبالغة 75 نقطة أساس خلال 2024.

أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه، إلى أنهم في وضع“الانتظار والترقب” قبل اتخاذ قرار الشروع في تخفيف السياسة.

وأشار اثنان من المسؤولين الذين صوتوا على السياسة النقدية في 2024 إلى انفتاحهما على خفض أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام إذا استمر تقهقر التضخم.

وقالت رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، يوم الجمعة، إن هذا التوقع بمثابة“خط أساس معقول”.

وقال رافائيل بوستيك من أتلانتا إنه يمكن“بالتأكيد” أن يرى ثلاثة تخفيضات للفائدة -بدلاً من تفضيله الحالي لاثنين- إذا جاءت بيانات التضخم أفضل.

من جانبه، أوضح كين تجوناسام من“جلوبال إكس”:“تُسلط قراءة مؤشر أسعار المنتجين هذه الضوء أيضاً على أن إعادة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% لن يكون يسيراً.. نحن في الميل الأخير وهو الأصعب.. بالنسبة للرئيس باول والاحتياطي الفيدرالي، فإن هذا يعني إعادة ضبط توقعاتهم للمنظور الاقتصادي. لقد اصطدمت رواية التحول إلى خفض أسعار الفائدة للتو بعقبة”.

وعلى صعيد آخر، قال وزير الخزانة السابق لورانس سامرز، إن الضغوط التضخمية المستمرة الواضحة في أحدث البيانات تشير إلى أن هناك احتمال أن تكون الخطوة التالية لسياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية هي رفع أسعار الفائدة، وليس خفضها.

وقال سامرز في برنامج“وول ستريت ويك” الذي يبثه تلفزيون بلومبرج مع ديفيد ويستن:“هناك فرصة كبيرة ربما 15% أن تكون الخطوة التالية هي رفع أسعار الفائدة، وليس خفضها.. سيتعين على الاحتياطي الفيدرالي أن يكون حذراً للغاية”.

أظهرت بيانات منفصلة يوم الجمعة تحسن معنويات المستهلكين الأمريكيين للشهر الثالث في فبراير حيث أصبح الأمريكيون أكثر تفاؤلاً بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم. وفي الوقت نفسه، انخفض بناء المنازل الجديدة في مطلع العام بأكبر قدر منذ بداية الوباء.

وعلى الرغم من الدلائل التي تشير إلى أن أسعار الفائدة ربما تكون أعلى لفترة أطول مما تصورته السوق، إلا أن الأسهم الأميركية تكبدت خسارة طفيفة هذا الأسبوع.

أما فؤاد رزاقزادة من“سيتي إندكس” و”فوركس دوت كوم” فإنه يرى أن المستثمرين اختاروا التركيز على الأرباح الأقوى والتفاؤل حيال الذكاء الاصطناعي، مستفيدين من الزخم الصعودي.

ولكنه أضاف:“ولكن مع وصول بعض أسهم العظماء السبعة إلى مستويات سعرية باهظة للغاية، هناك دائماً خطر التصحيح قريباً.. ستكون“إنفيديا” هي الأخيرة من هذه المجموعة التي تعلن عن نتائجها في الأسبوع المقبل. مع انعكاس معظم التفاؤل الآن على الأسعار، فإن أي تصحيح من نوع ما، لا ينبغي أن يشكل مفاجأة كبيرة في أسهم التكنولوجيا”.

تشير مجموعة من أوجه التشابه بين أسهم التكنولوجيا الآن والفقاعات السابقة إلى أن“العظماء السبعة” يقتربون -ولكن ليس بعد- من المستويات التي قد تؤدي إلى انفجارها، وفقاً لاستراتيجيي“بنك أوف أمريكا”.

واستشهدوا بعدد قليل من المؤشرات، مثل عوائد السندات والتقييمات وحركة الأسعار، التي تشير إلى أن المجموعة التي تضم“أبل” و”أمازون” ستحقق بعض المكاسب.

قال الفريق الذي يقوده مايكل هارتنت:“إنها ليست رخيصة، لكن صحيح أن قمم الفقاعة شهدت تقييمات مبالغاً فيها”.

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