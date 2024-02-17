وزارة الصحة في غزة: الاحتلال يعتقل عدد كبير من الطواقم الطبية داخل مجمع ناصر الطبي
التاريخ
2/17/2024 4:15:24 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت،
إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عددا كبيرا من الطواقم من مجمع ناصر الطبي في خان يونس الذي حولته إلى ثكنة عسكرية.
من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال اعتقل نحو 100 شخص في المجمع الطبي ووصفهم بالمشتيه بهم.
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