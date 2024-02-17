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وزارة الصحة في غزة: الاحتلال يعتقل عدد كبير من الطواقم الطبية داخل مجمع ناصر الطبي

2/17/2024 4:15:24 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت،
إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عددا كبيرا من الطواقم من مجمع ناصر الطبي في خان يونس الذي حولته إلى ثكنة عسكرية.

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال اعتقل نحو 100 شخص في المجمع الطبي ووصفهم بالمشتيه بهم.

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