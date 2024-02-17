آلاف الطلبة يتظاهرون في نيويورك تنديدا باستمرار الابادة الجماعية في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
نيويورك/PNN-شارك الآلاف من طلبة الجامعات والمدارس في مدينة نيويورك، في تظاهرة احتجاجا على استمرار الابادة الجماعية، التي تنفذها اسرائيل بحق المواطنين في قطاع غزة.
وانضم آلاف النشطاء لمسيرة الطلبة التي جابت شوارع مدينة نيويورك، ورفع المشاركون فيها العلم الفلسطيني ورددوا الشعارات المطالبة بالحرية للشعب الفلسطيني.
واعتصم المتظاهرون أمام مبنى صحيفة "نيويورك تايمز"، احتجاجا على تغطيتها المنحازة لإسرائيل.
وهذه المرة الثانية منذ بداية عدوان على غزة التي يخرج فيها طلبة المدارس ضد الجرائم الاسرائيلية بحق شعبنا.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما اسفر عن استشهاد 28775، وإصابة 68552، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.
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