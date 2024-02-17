Saturday, 17 February 2024 01:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


آلاف الطلبة يتظاهرون في نيويورك تنديدا باستمرار الابادة الجماعية في غزة

2/17/2024 4:15:23 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك/PNN-شارك الآلاف من طلبة الجامعات والمدارس في مدينة نيويورك، في تظاهرة احتجاجا على استمرار الابادة الجماعية، التي تنفذها اسرائيل بحق المواطنين في قطاع غزة.

وانضم آلاف النشطاء لمسيرة الطلبة التي جابت شوارع مدينة نيويورك، ورفع المشاركون فيها العلم الفلسطيني ورددوا الشعارات المطالبة بالحرية للشعب الفلسطيني.

واعتصم المتظاهرون أمام مبنى صحيفة "نيويورك تايمز"، احتجاجا على تغطيتها المنحازة لإسرائيل.

وهذه المرة الثانية منذ بداية عدوان على غزة التي يخرج فيها طلبة المدارس ضد الجرائم الاسرائيلية بحق شعبنا.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما اسفر عن استشهاد 28775، وإصابة 68552، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

MENAFN17022024000205011050ID1107863634

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث