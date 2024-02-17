آلاف الطلبة يتظاهرون في نيويورك تنديدا باستمرار الابادة الجماعية في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) نيويورك/PNN-شارك الآلاف من طلبة الجامعات والمدارس في مدينة نيويورك، في تظاهرة احتجاجا على استمرار الابادة الجماعية، التي تنفذها اسرائيل بحق المواطنين في قطاع غزة.

وانضم آلاف النشطاء لمسيرة الطلبة التي جابت شوارع مدينة نيويورك، ورفع المشاركون فيها العلم الفلسطيني ورددوا الشعارات المطالبة بالحرية للشعب الفلسطيني.

واعتصم المتظاهرون أمام مبنى صحيفة "نيويورك تايمز"، احتجاجا على تغطيتها المنحازة لإسرائيل.

وهذه المرة الثانية منذ بداية عدوان على غزة التي يخرج فيها طلبة المدارس ضد الجرائم الاسرائيلية بحق شعبنا.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما اسفر عن استشهاد 28775، وإصابة 68552، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.