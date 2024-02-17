المغرب.. 120 مظاهرة بـ 58 مدينة للمطالبة بوقف اجتياح رفح

MENAFN - Palestine News Network ) الرباط/PNN-أعلنت "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة"، السبت، أنها نظمت 120 مظاهرة للمطالبة بوقف اجتياح رفح جنوبي غزة.

وقالت هيئة بث غير حكومية ، في بيان لها على نسخة منه، إن "الشعب المغربي خرج، أمس الجمعة، في 120 مظاهرة بـ58 مدينة استجابة لنداء الهيئة، نصرة لغزة ودعما لفلسطين وللمطالبة بوقف أي اجتياح لرفح".

وبحسب البيان، "رفع المتظاهرون في الفعاليات التي عمت مدن البلاد، شعارات منددة باستهداف المدنيين العزل، والقتل المتعمد للصحفيين، والاستهداف المباشر للمستشفيات والمساجد وكل المباني التحتية بغزة في محاولات لتهجير سكان القطاع".

ولفت البيان إلى أن "المحتجين، في الوقفات التضامنية التي تزينت بالأعلام الفلسطينية والكوفيات، دعوا الدولة المغربية لقطع علاقاتها مع إسرائيل التي ترتكب مجازر وحرب إبادة منذ السابع من أكتوبر".

ومن بين المدن التي شهدت مظاهرات، الدار البيضاء والقنيطرة وسيدي قاسم وسلا(شمال) والجديدة(غرب).

المصدر: وكالة الأناضول.



