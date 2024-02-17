المغرب.. 120 مظاهرة بـ 58 مدينة للمطالبة بوقف اجتياح رفح

(MENAFN
- Palestine News Network )
الرباط/PNN-أعلنت "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة"، السبت، أنها نظمت 120 مظاهرة للمطالبة بوقف اجتياح رفح جنوبي غزة.
وقالت هيئة بث غير حكومية ، في بيان لها على نسخة منه، إن "الشعب المغربي خرج، أمس الجمعة، في 120 مظاهرة بـ58 مدينة استجابة لنداء الهيئة، نصرة لغزة ودعما لفلسطين وللمطالبة بوقف أي اجتياح لرفح".
وبحسب البيان، "رفع المتظاهرون في الفعاليات التي عمت مدن البلاد، شعارات منددة باستهداف المدنيين العزل، والقتل المتعمد للصحفيين، والاستهداف المباشر للمستشفيات والمساجد وكل المباني التحتية بغزة في محاولات لتهجير سكان القطاع".
ولفت البيان إلى أن "المحتجين، في الوقفات التضامنية التي تزينت بالأعلام الفلسطينية والكوفيات، دعوا الدولة المغربية لقطع علاقاتها مع إسرائيل التي ترتكب مجازر وحرب إبادة منذ السابع من أكتوبر".
ومن بين المدن التي شهدت مظاهرات، الدار البيضاء والقنيطرة وسيدي قاسم وسلا(شمال) والجديدة(غرب).
المصدر: وكالة الأناضول.
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