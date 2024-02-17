د. البرغوثي يلتقي ممثل الرئيس الروسي و نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN/ التقى د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الممثل الخاص للرئيس الروسي بوتين ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف .

و أكد البرغوثي خلال اللقاء أهمية الجهود الجارية لوقف العدوان على قطاع غزة و صد مؤامرة التهجير والوصول الى وقف فوري و دائم لاطلاق النار، وايصال الاحتياجات الانسانية الكاملة للقطاع ، والعمل لانهاء الاحتلال و ضمان حق الشعب الفلسطيني في الحرية الكاملة و تقرير المصير والاستقلال.

ونبه البرغوثي الى خطورة النشاطات الاستيطانية و اعتداءات المستوطنين غير الشرعيين في الضفة الغربية و القدس.



و أكد بوغدانوف أهمية الجهود الدبلوماسية لوقف فوري لنزيف الدماء و الكارثة الانسانية الخطيرة في قطاع غزة و الضرورة القصوى و الملحة لايصال المساعدات الانسانية.

كما أكد الموقف الروسي الثابت الداعم لقيام دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة على حدود

١٩٦٧ وعاصمتها القدس.



وناقش الجانبان ضرورة توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة مخاطر التصفية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.

و شرح السيد بوغدانوف اهمية اللقاء الهام الذي ستدعو اليه روسيا للقوى الوطنية الفلسطينية .