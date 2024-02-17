د. البرغوثي يلتقي ممثل الرئيس الروسي و نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN/ التقى د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الممثل الخاص للرئيس الروسي بوتين ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف .
و أكد البرغوثي خلال اللقاء أهمية الجهود الجارية لوقف العدوان على قطاع غزة و صد مؤامرة التهجير والوصول الى وقف فوري و دائم لاطلاق النار، وايصال الاحتياجات الانسانية الكاملة للقطاع ، والعمل لانهاء الاحتلال و ضمان حق الشعب الفلسطيني في الحرية الكاملة و تقرير المصير والاستقلال.
ونبه البرغوثي الى خطورة النشاطات الاستيطانية و اعتداءات المستوطنين غير الشرعيين في الضفة الغربية و القدس.
و أكد بوغدانوف أهمية الجهود الدبلوماسية لوقف فوري لنزيف الدماء و الكارثة الانسانية الخطيرة في قطاع غزة و الضرورة القصوى و الملحة لايصال المساعدات الانسانية.
كما أكد الموقف الروسي الثابت الداعم لقيام دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة على حدود
١٩٦٧ وعاصمتها القدس.
وناقش الجانبان ضرورة توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة مخاطر التصفية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.
و شرح السيد بوغدانوف اهمية اللقاء الهام الذي ستدعو اليه روسيا للقوى الوطنية الفلسطينية .
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