جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصفه مواقع في لبنان وسوريا

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت- دمشق/PNN-أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، صباح اليوم السبت، إنه خلال الليلة الماضية هاجم مخزن سلاح
لجيش النظام السوري، ومبان وبنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.
وجاء في البيان إن "طائرات الاحتلال
الحربية هاجمت أمس الجمعة، بنية تحتية عسكرية لحزب الله في جبل بلاط بجنوب لبنان، وادعى جيش الاحتلال في بيانه بأغتيال أحد العناصر
واستهدافه مبنى عسكريا في بنت جبيل، مضيفا بأن الجيش قصف عدة مواقع بجنوب لبنان بالدبابات".
وتابع جيش الاحتلال في بيانه أنه ردّ على إطلاق صواريخ من سوريا لجنوب الجولان باستهداف مصدر إطلاق النار بالقصف المدفعي، وهاجمت الطائرات الحربية مخزنا لسلاح جيش النظام السوري.
وأكدت مصادر سورية لوسائل إعلام عربية أن "قذائف أطلقت من الجانب الإسرائيلي على محيط تل جموع العسكري بريف درعا الغربي فجر اليوم (السبت)".
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