جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصفه مواقع في لبنان وسوريا

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت- دمشق/PNN-أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، صباح اليوم السبت، إنه خلال الليلة الماضية هاجم مخزن سلاحلجيش النظام السوري، ومبان وبنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وجاء في البيان إن "طائرات الاحتلال

الحربية هاجمت أمس الجمعة، بنية تحتية عسكرية لحزب الله في جبل بلاط بجنوب لبنان، وادعى جيش الاحتلال في بيانه بأغتيال أحد العناصر

واستهدافه مبنى عسكريا في بنت جبيل، مضيفا بأن الجيش قصف عدة مواقع بجنوب لبنان بالدبابات".

وتابع جيش الاحتلال في بيانه أنه ردّ على إطلاق صواريخ من سوريا لجنوب الجولان باستهداف مصدر إطلاق النار بالقصف المدفعي، وهاجمت الطائرات الحربية مخزنا لسلاح جيش النظام السوري.

وأكدت مصادر سورية لوسائل إعلام عربية أن "قذائف أطلقت من الجانب الإسرائيلي على محيط تل جموع العسكري بريف درعا الغربي فجر اليوم (السبت)".