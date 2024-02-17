محكمة العدل الدولية: على إسرائيل تنفيذ التدابير المؤقتة فورًا

(MENAFN
- Palestine News Network )
لاهاي/PNN-وصفت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، الوضع في قطاع غزة بأنه سيئ للغاية، وطالبت إسرائيل بتنفيذ التدابير المؤقتة بشكل فوري وفاعل.
وأعلنت المحكمة قرارها بشأن التدابير الجديدة التي طلبتها جنوب إفريقيا بسبب خطة إسرائيل للهجوم على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأفاد بيان بالخصوص، أن قرار التدابير التي قضت بها المحكمة في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، يسري بشكل كامل على قطاع غزة بما فيه رفح، ولا داعي لاتخاذ تدابير إضافية.
وقال: "يجب تنفيذ التدابير الاحترازية بسرعة وبشكل فاعل"، مشيرًا إلى تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن خطة إسرائيل شن هجوم على رفح، بأن تنفيذ هجوم كهذا من شأنه أن يضخم بشكل كبير الكابوس الإنساني الموجود بالفعل، ويولد عواقب إقليمية لا توصف".
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