لماذا يستمر السعال بعد نزلة البرد؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ظاهرة السعال التالي للعدوى شائعة جداً، وتؤثر على 11% إلى 25% من البالغين، وقد تستمر أسابيع بعد الشفاء من العدوى.ووفق "هيلث لاين"، قد يمتد السعال التالي لنزلة البرد لفترة ما بين 3 و8 أسابيع.



ويحدث هذا السعال بسبب الالتهاب، وإنتاج المخاط الناتج عن العدوى، ويمكن أن يؤدي هذا الالتهاب إلى زيادة حساسية القصبات الهوائية، وزيادة إنتاج المخاط، مع تقليل إزالته في نفس الوقت.



وبحسب تقارير للجمعية الطبية الكندية، يمكن أن يتسبب هذا الالتهاب في تضخم الشعب الهوائية، في حين أن تصريف المخاط يؤدي إلى تهيج الحلق والحبال الصوتية. وتساهم كل هذه العوامل في السعال بعد العدوى.



ويختفي سعال ما بعد العدوى من تلقاء نفسه. ومع ذلك، يمكن للأدوية المتاحة دون وصفة طبية أن تخفف من الأعراض.



لكن إذا استمر السعال أكثر من 8 أسابيع، أو ظهرت أعراض أخرى، فتنبغي مراجعة الطبيب.



وتشمل الأعراض التي تنبغي مراقبتها: السعال الرطب، أو المخاط الدموي، أو ضيق التنفس، أو ألم في الصدر، أو الحمى، أو مشاكل في البلع.

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