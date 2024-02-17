ماسك يؤيد تغريدة تقول أن النزاع الأوكراني وصل الى طريق مسدود

MENAFN - Al Wakeel News)أيد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك تغريدة نشرتها قناة Wall Street Silver على منصة "إكس" اعتبرت فيها أن نزاع أوكرانيا وصل إلى طريق مسدود.



وجاء في التغريدة أن الحاجز الوحيد أمام مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، هو استمرار تمويل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لكييف.



وكتب ماسك تعليقا على التغريدة: "صحيح".



كما أيد الطرح القائل إن روسيا لا تريد شيئا سوى المناطق الناطقة بالروسية في شرق أوكرانيا، وأن القوات الأوكرانية تنقصها الموارد البشرية الكافية "لاستعادة هذه المناطق".



وفي وقت سابق أعلن ماسك أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يخسر النزاع أوكرانيا، وأن المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا لن تغير الوضع في ساحة المعركة، بل ستؤدي إلى إطالة أمد النزاع، ومقتل المزيد من الأوكرانيين.



روسيا اليوم