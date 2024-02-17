أداة للتنبؤ بخطر متلازمة الإرهاق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طوّر باحثون في الجامعة النروجية للعلوم والتكنولوجيا أداة جديدة تهدف إلى تحديد الأفراد المعرضين لخطر الإرهاق قبل أن يتصاعد، ويصل إلى مرحلة يعجز فيها الجسم والدماغ عن أداء المهام.وتم اختبار هذه الأداة، المعروفة باسم أداة تقييم الإرهاق (BAT)، وهي عبارة عن مجموعة من الاستبيانات، في دراسة شملت 500 عامل نرويجي، وقدمت نتائج واعدة لفعاليتها في الكشف عن العلامات المبكرة للحالة.



وتركز أفضل التقنيات المتاحة على 4 مجموعات رئيسية من عوامل الخطر:

الإرهاق، والابتعاد العقلي، والضعف الإدراكي، والضعف العاطفي.

وفي الوقت الحالي، لا يوجد معيار دولي لتقييم الإرهاق، مما يجعل تطوير أفضل التقنيات المتاحة خطوة مهمة إلى الأمام، لتفادي تأثيراته السلبية على العمل وعلى الحياة الشخصية.



ومن أهم العلامات التي تشير إلى تعرض الشخص لخطر الإرهاق، والاحتراق، وجود متطلبات وضغوط في العمل تبدو مستعصية على الحل، إلى جانب مجموعة من الأعراض خلال الأسابيع الأخيرة.



وتتضمن هذه الأعراض: الشعور بالإرهاق الذهني في العمل. وتراجع الشعور بالحماس. وصعوبة التركيز أثناء العمل. والمبالغة في رد الفعل بالعمل دون قصد.

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