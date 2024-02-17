بدء اجتماع وزراء داخلية الأردن والعراق وسوريا ولبنان في عمان

بدء اجتماع وزراء داخلية الأردن والعراق وسوريا ولبنان في عمان
التاريخ
2/17/2024 3:07:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بدأ اليوم السبت الاجتماع الرباعي لوزراء داخلية الأردن والعراق وسوريا ولبنان في عمان لمناقشة آفة المخدرات وسبل مكافحتها .
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