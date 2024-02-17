حزمة مساعدات أمريكية عسكرية إضافية إلى إسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN-ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تستعد لإرسال حزمة مساعدات عسكرية إضافية إلى إسرائيل تقدر قيمتها بعشرات ملايين الدولارات، "على الرغم من سعي الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار".
وتشمل حزمة المساعدات الإضافية على آلاف القنابل والذخائر التي من شأنها أن تضيف "التوجيه الدقيق"، بحسب المصدر.
وفي إشارتها للخبر، نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، صباح
اليوم السبت، عبر موقعها الإلكتروني (واينت) أن الحزمة لا تزال "قيد المراجعة من قبل الحكومة الأميركية، وأن تفاصيلها قد تتغير قبل عرضها على رؤساء لجان الكونغرس للموافقة عليها".
كما وجاء في التقرير أن "المساعدة العسكرية الإضافية المرتقبة لإسرائيل تأتي في لحظة حاسمة" في الحرب على غزة متزامنة مع "التجهيزات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي لبدء عملية اجتياح بري في مدينة رفح".
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