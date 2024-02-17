حزمة مساعدات أمريكية عسكرية إضافية إلى إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN-ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تستعد لإرسال حزمة مساعدات عسكرية إضافية إلى إسرائيل تقدر قيمتها بعشرات ملايين الدولارات، "على الرغم من سعي الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار".

وتشمل حزمة المساعدات الإضافية على آلاف القنابل والذخائر التي من شأنها أن تضيف "التوجيه الدقيق"، بحسب المصدر.

وفي إشارتها للخبر، نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، صباح

اليوم السبت، عبر موقعها الإلكتروني (واينت) أن الحزمة لا تزال "قيد المراجعة من قبل الحكومة الأميركية، وأن تفاصيلها قد تتغير قبل عرضها على رؤساء لجان الكونغرس للموافقة عليها".

كما وجاء في التقرير أن "المساعدة العسكرية الإضافية المرتقبة لإسرائيل تأتي في لحظة حاسمة" في الحرب على غزة متزامنة مع "التجهيزات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي لبدء عملية اجتياح بري في مدينة رفح".



