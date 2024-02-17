الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم السبت وشنت حملة اعتقالات .
جنين
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، عمالا من قطاع غزة في بلدة برطعة المعزولة خلف جدار الفصل العنصري.
وذكر رئيس بلدية برطعة غسان قبها، أن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 20 عاملا من قطاع غزة بعد أن داهمت عمارة سكنية يقيمون فيها.
واقتحمت قوات الاحتلال، قرية الجلمة وبلدة جلبون، شمال شرق جنين.
وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت الجلمة وجلبون، وجابت عدة شوارع واحياء فيهما، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
نابلس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، سيدة من مدينة نابلس واقتحمت بلدة بورين جنوبا.
واكدت مصادر محلية أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من جهة جبل الطور، وتمركزت في منطقة التعاون وفي شارع بيت ايبا بالمدينة، واعتقلت السيدة أم وليد الحزام، عقب مداهمة منزل ذويها وتفتيشه والعبث بمحتوياته.
وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بورين وعراق بورين، وسيرت آلياتها في شوارعها.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من محورها الغربي وداهمت عدة منازل في بلدة بيت ايبا واعتقلت المواطنة شروق حزام.
واقتحمت قوات الاحتلال، قرية النصارية شرق نابلس.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بعدة آليات من حاجز الحمرا، فيما داهم جنود الاحتلال عدة منازل.
بيت لحم
اعتقلت قوات الاحتلال، شابا من مخيم العزة، شمال بيت لحم.
وافادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ابراهيم رائد العزة (20 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته.
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