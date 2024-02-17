الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم السبت وشنت حملة اعتقالات .





جنين





اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، عمالا من قطاع غزة في بلدة برطعة المعزولة خلف جدار الفصل العنصري.





وذكر رئيس بلدية برطعة غسان قبها، أن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 20 عاملا من قطاع غزة بعد أن داهمت عمارة سكنية يقيمون فيها.





واقتحمت قوات الاحتلال، قرية الجلمة وبلدة جلبون، شمال شرق جنين.





وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت الجلمة وجلبون، وجابت عدة شوارع واحياء فيهما، دون أن يبلغ عن اعتقالات.





نابلس





اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، سيدة من مدينة نابلس واقتحمت بلدة بورين جنوبا.





واكدت مصادر محلية أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من جهة جبل الطور، وتمركزت في منطقة التعاون وفي شارع بيت ايبا بالمدينة، واعتقلت السيدة أم وليد الحزام، عقب مداهمة منزل ذويها وتفتيشه والعبث بمحتوياته.





وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بورين وعراق بورين، وسيرت آلياتها في شوارعها.





وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من محورها الغربي وداهمت عدة منازل في بلدة بيت ايبا واعتقلت المواطنة شروق حزام.





واقتحمت قوات الاحتلال، قرية النصارية شرق نابلس.





وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بعدة آليات من حاجز الحمرا، فيما داهم جنود الاحتلال عدة منازل.





بيت لحم





اعتقلت قوات الاحتلال، شابا من مخيم العزة، شمال بيت لحم.





وافادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ابراهيم رائد العزة (20 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته.