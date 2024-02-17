الحوثيون: استهدفنا سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر بعدد كبير من الصواريخ البحرية

MENAFN - Palestine News Network ) صنعاء/PNN-نفذت جماعة أنصار الله، الحوثيون، صباح اليوم السبت، عملية استهداف لسفينة نفطية بريطانية '' في البحر الأحمر بعدد كبير من الصواريخ البحرية المناسبة وكانتِ الإصابة دقيقة ومباشرة، وفقا لبيان صدر عن المتحدث العسكري باسم الحوثيين.

قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، صباح اليوم السبت، في بيان: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عملية استهداف لسفينة نفطية بريطانية 'Pollux' في البحر الأحمر بعدد كبير من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ وكانتِ الإصابة دقيقةً ومباشرةً بفضل الله".

وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ استمرارَ عملياتِها العسكريةِ في البحرين الأحمر والعربي ضد الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانىء فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاعِ غزة".

وأوضح البيان أن "القوات المسلحة اليمنية لن تترددَ في تنفيذِ وتوسيعِ عملياتِها العسكريةِ دفاعا عنِ اليمنِ العزيزِ وتأكيدا على استمرار التضامن العمليِّ مع الشعبِ الفلسطيني".

وكانت قد تجددت الغارات الأميركية البريطانية أمس، الجمعة، على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن.

وأفاد إعلام تابع للحوثيين، بأن "العدوان الأميركي البريطاني شن غارة على منطقة الطائف بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة"، كما أبلغ في وقت سابق أمس الجمعة عن استهداف الحديدة بخمس غارات أخرى؛ ما يرفع عدد غارات الجمعة إلى 6.