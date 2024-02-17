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بعد ارتفاع الذهب .. هكذا بلغت أسعار الليرة بالأردن

2/17/2024 3:06:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الليرة الذهبية بأنواعها الانجليزية والرشادية بالأردن اليوم السبت بمقدار 4 دنانير وفقا لما افاد امين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات سليم ديب .

حيث بلغ سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات 334 دينارا ، وسعر الليرة الرشادية 294 دينارا .

واقفلت سعر الاونصة عند 2013.5 دولارا في التداولات العالمية .

وكان قد ارتفع سعر غرام الذهب محليا اليوم نصف دينار ليصل سعر غرام 21 الى 41.1 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 39.4 دينارا للشراء منهم

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