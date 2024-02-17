بعد ارتفاع الذهب .. هكذا بلغت أسعار الليرة بالأردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفعت أسعار الليرة الذهبية بأنواعها الانجليزية والرشادية بالأردن اليوم السبت بمقدار 4 دنانير وفقا لما افاد امين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات سليم ديب .
حيث بلغ سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات 334 دينارا ، وسعر الليرة الرشادية 294 دينارا .
واقفلت سعر الاونصة عند 2013.5 دولارا في التداولات العالمية .
وكان قد ارتفع سعر غرام الذهب محليا اليوم نصف دينار ليصل سعر غرام 21 الى 41.1 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 39.4 دينارا للشراء منهم
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