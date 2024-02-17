35 شركة صناعية اردنية تشارك بمعرض الخليج الغذائي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشارك 35 شركة أردنية متخصصة بالصناعات الغذائية في معرض الخليج الغذائي (جلفود 2024)، المتخصص في مجال الأغذية وتكنولوجيا الغذاء.



وتنسق جمعية المصدرين الأردنيين المشاركة الأردنية بالمعرض الذي سيفتتح يوم الاثنين المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي.



وأكد رئيس الجمعية أحمد الخضري، أن المعرض الذي يستمر 5 أيام، يعتبر أهم فعالية تجارية سنوية متخصصة بقطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم.



وأشار في بيان، اليوم السبت، إلى أن الجمعية تنسق المشاركة المحلية بالمعرض للمرة الـ 20 على التوالي، فيما سيقام الجناح الأردني على مساحة 700 متر مربع، وسيفتتحه رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير.



ولفت الخضري، إلى أن الشركات الأردنية المشاركة بالمعرض متخصصة في صناعات العصائر واللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقات الألبان والتمور والتوابل والحلويات، وغيرها.



وبين أن الجمعية تهدف من تنسيق المشاركة الأردنية بالمعرض، إلى تمكين الصادرات الصناعية الأردنية وتعزيز تنافسيتها بالأسواق التصديرية والترويج

لمنتجات الشركات والاطلاع على آخر التطورات في مجال تصنيع المواد الغذائية.



وأوضح أن المعرض يمثل فرصة قوية للشركات الأردنية لعرض منتجاتها أمام مرتاديه، ما يتيح المجال أمامها لعقد شراكات قوية مع الموردين والموزعين والمستوردين والتجار، من مختلف دول العالم.



ودعا الشركات الأردنية المشاركة بالمعرض إلى استغلال فرصة تواجدها في (جلفود 2024)، للترويج لمنتجاتها والاستفادة من المشاركة العالمية الواسعة، مؤكدا أن صناعة الغذاء الأردنية تملك فرصة قوية للمنافسة، نظرا لجودتها العالية التي حازت عليها.



وأكد أن الجمعية ستعمل خلال العام الحالي على تنويع مشاركة المصدرين بالمعارض الخارجية المتخصصة بمختلف منتجات القطاعات الصناعية، لاسيما الغذائية والكيماوية ومستحضرات التجميل ومنتجات البحر الميت، إلى جانب توفير كل الممكنات لدعم سيدات الأعمال.



وأوضح الخضري، أن النمو في الصادرات الصناعية سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ومعدلات النمو الاقتصادي المنشود والمحافظة على وتيرة صعوده، وتوليد المزيد من فرص العمل، واستقطاب استثمارات جديدة للقطاع الصناعي ودعم احتياطات المملكة من العملات الأجنبية.