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كلوب يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة في مواجهة برينتفورد اليوم بالدوري الإنجليزي

2/17/2024 3:00:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، موقف نجمه المصري محمد صلاح من المشاركة في مباراته ضد مضيفه برينتفورد، بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويفتتح ليفربول منافسات الجولة الـ25 من الدوري "البريمير ليغ"، مساء اليوم السبت، بمواجهة مضيفه برينتفورد، على ملعب "غريفين بارك".

وأكد يورغن كلوب جاهزية محمد صلاح للمشاركة في المباراة المقبلة أمام برينتفورد بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر في نهائيات كأس أمم إفريقيا "كوت ديفوار 2023".

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة، عشية مباراة برينتفورد: "لقد شارك محمد صلاح في التدريبات بشكل كامل، وهذا يعيده تلقائيا إلى المنافسة بالطبع".

وعاد "الفرعون" المصري إلى التدريبات الجماعية مع "الريدز" يوم الثلاثاء الماضي، بعدما خاض فترة تأهيل في صالة الألعاب الرياضية للتعافي من إصابته.

يذكر أن محمد صلاح (31 عاما) غاب عن آخر 8 مباريات "للريدز"، بسبب مشاركته مع منتخب مصر في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 التي أقيمت في كوت ديفوار، وتعرضه لإصابة خلال المباراة ضد غانا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.

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