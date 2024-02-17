احتجاز 8 موظفين بعد انزلاق للتربة بمنجم في تركيا

أكدت شركة إس.إس.آر لتعدين الذهب أن ثمانية من موظفيها احتجزوا في إطار تحقيق بشأن انزلاق للتربة في منجم بتركيا، مع استمرار تعليق الإنتاج.

وعلقت الشركة يوم الأربعاء الإنتاج في المنجم الواقع بشرق تركيا بعد انزلاق للتربة أدى إلى فقدان تسعة على الأقل من عمال المنجم وهبوط أسهم الشركة المدرجة في تورونتو أكثر من 50 بالمئة.

وقالت الشركة في بيان أمس الجمعة إن عمليات البحث والإنقاذ لتحديد مكان العمال التسعة المفقودين مستمرة في المنجم.

وأنتج المنجم 56768 أوقية (أونصة) من الذهب في الربع الثالث من العام الماضي، وهو ثاني أكبر منجم لإنتاج الذهب لدى إس.إس.آر ويعمل منذ عام 2010. وأدى انخفاض أسهم الشركة لمحو حوالي 1.4 مليار دولار كندي (1.04 مليار دولار أمريكي) من قيمتها السوقية.

وذكرت الشركة في بيان تنظيمي يوم الأربعاء إن العمليات في المنجم تم تعليقها نتيجة "انزلاق كبير" لمنصة ترشيح المواد المستخرجة.





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