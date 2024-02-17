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كمبيوتر عملاق يتوقع اسم بطل الدوري الأوروبي 2024

2/17/2024 2:14:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، توقعات كمبيوترها العملاق المزود بالذكاء الاصطناعي، هوية الفريق الأقرب للتتويج بلقب بطل الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" للموسم (2023-2024).

وبحسب توقعات "كمبيوتر أوبتا" لإحصائيات كرة القدم، فإن فريق ليفربول الإنجليزي يمتلك أعلى نسبة للتتويج بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم، بواقع 30.5%.

ويشارك فريق ليفربول في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بعد أن احتل المركز الخامس في الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز، وفشله في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويعتبر بايرليفركوزن الألماني الأوفر حظا بعد ليفربول لنيل اللقب، بنسبة 19.2%، بحسب المصدر.

ويحتل أتالانتا الإيطالي في قائمة "أوبتا" كثالث الأندية المتوقع تتويجها باللقب بنسبة 7.5%.

وفي ما يلي الأندية الأقرب للفوز بلقب بطل الدوري الأوروبي 2024:

ليفربول (إنجلترا): 30.5%

باير ليفركوزن (ألمانيا): 19.2%

أتالانتا (إيطاليا): 7.5%

برايتون (إنجلترا): 7%

بنفيكا (البرتغال): 6.2%

ميلان (إيطاليا): 5.7%

باقي الفرق: 23.9%.


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