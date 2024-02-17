كمبيوتر عملاق يتوقع اسم بطل الدوري الأوروبي 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، توقعات كمبيوترها العملاق المزود بالذكاء الاصطناعي، هوية الفريق الأقرب للتتويج بلقب بطل الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" للموسم (2023-2024).
وبحسب توقعات "كمبيوتر أوبتا" لإحصائيات كرة القدم، فإن فريق ليفربول الإنجليزي يمتلك أعلى نسبة للتتويج بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم، بواقع 30.5%.
ويشارك فريق ليفربول في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بعد أن احتل المركز الخامس في الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز، وفشله في التأهل لدوري أبطال أوروبا.
ويعتبر بايرليفركوزن الألماني الأوفر حظا بعد ليفربول لنيل اللقب، بنسبة 19.2%، بحسب المصدر.
ويحتل أتالانتا الإيطالي في قائمة "أوبتا" كثالث الأندية المتوقع تتويجها باللقب بنسبة 7.5%.
وفي ما يلي الأندية الأقرب للفوز بلقب بطل الدوري الأوروبي 2024:
ليفربول (إنجلترا): 30.5%
باير ليفركوزن (ألمانيا): 19.2%
أتالانتا (إيطاليا): 7.5%
برايتون (إنجلترا): 7%
بنفيكا (البرتغال): 6.2%
ميلان (إيطاليا): 5.7%
باقي الفرق: 23.9%.
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