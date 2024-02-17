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5 فوائد صحية مذهلة لشرب الشاي الأزرق بانتظام

2/17/2024 2:14:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نعلم جميعًا الفوائد الصحية للشاي الأخضر، لكن هل تعلم أن الشاي الأزرق الذي يُشتق من زهور البازلاء له فوائد صحية متعددة، مثل تقوية الذاكرة والسيطرة على مرض السكري؟

يُعرف الشاي الأزرق أيضًا باسم شاي البازلاء الزرقاء أو بازلاء الفراشة، بدءًا من صحة القلب إلى صحة الدماغ وحتى التمثيل الغذائي، يساعد الشاي الأزرق على تعزيز الصحة العامة.

الفوائد الصحية للشاي الأزرق
غني بمضادات الأكسدة: حسب دراسة نشرت عام 2021، فإن المكون الخام للشاي الأزرق يحتوي على كمية أكبر من مضادات الأكسدة وهي مركبات تساعد على إزالة الجذور الحرة من الجسم وتحد من ظهور بعض الأمراض.

كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في هذا الشاي الأزرق تحمي أيضًا من بيروكسيد الدهون الذي يدمر غشاء الخلية ويسرع الشيخوخة.

يعزز صحة القلب: ثبت أيضًا أن الشاي الأزرق قد يعزز صحة القلب لأنه يساعد على تقليل عوامل الخطر مثل ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، وأثبتت الدراسات أن مستخلص زهرة البازلاء قد يخفض ضغط الدم من خلال خصائصه التي تعمل على توسيع الأوعية الدموية وهذا يعني أنه يساعد على توسيع الأوعية الدموية لتعزيز تدفق الدم.

خصائص مضادة لمرض السكري: يساعد الشاي الأزرق أيضًا على السيطرة على مستويات السكر في الدم.

تظهر بعض الأبحاث أن مضادات الأكسدة الموجودة في مستخلص الشاي الأزرق قد تمنع إنزيمات هضم الكربوهيدرات.

وذكرت الدراسة أن الإنزيمات مثل ألفا جلوكوزيداز المعوي، وألفا أميليز البنكرياس، والسكريز المعوي موجودة في الشاي الأزرق.

تحسين صحة الدماغ: وفقاً للدراسات، فإن الشاي الأزرق قد يحسن الذاكرة ويمنع التدهور المعرفي.

أثبتت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أنه إلى جانب الذاكرة، يساعد على تحسين فقدان الذاكرة في مرض الزهايمر.

خصائص مضادة للفطريات ومضادة للميكروبات: الشاي الأزرق له خصائص مضادة للفطريات ومضادة للميكروبات تمنع عدة أنواع من الالتهابات.


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