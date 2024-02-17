نجم ليفربول السابق: صلاح يرحل بنسبة 100% وهذه وجهته

أكد نجم فريق ليفربول الإنجليزي السابق، مارك لورينسون، أن النجم المصري محمد صلاح سيرحل عن صفوف "الريدز"، في نهاية الموسم الحالي إلى السعودية.

وكان مستقبل صلاح، محور تكهنات مستمرة في صيف 2023، خاصة مع تحرك اتحاد جدة السعودي، للحصول على خدماته، لكن ليفربول تمسك ببقاء اللاعب.

ونهاية الموسم الجاري، تمثل آخر فرصة واقعية لدى ليفربول، للحصول على أموال من بيع صلاح، الذي ينتهي عقده في صيف 2025.

وأشارت تقارير صحفية أن نادي اتحاد جدة قدم عرضا خياليا للحصول على خدمات هداف "الريدز" في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مقابل 235 مليون يورو، وراتب يقدر بـ85 مليون يورو في الموسم الواحد.

وقال لورينسون نجم ليفربول في الثمانينات، في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "صلاح سيغادر بالتأكيد بنسبة 100%".

وأضاف: "بغض النظر عما سيحدث هذا الموسم، أعتقد أن محمد صلاح سيرحل إلى السعودية.. أتمنى حصول ليفربول على رسوم باهظة من وراء بيع الفرعون المصري، للتعاقد مع ثنائي مميز".

وأشار لاعب ليفربول السابق: "صلاح كان بإمكانه الرحيل في الصيف الماضي، واقتحام مكتب المدرب كلوب، ويقول له أريد الرحيل، لكن اللاعب لم يفعل ذلك".

وأوضح: "اللاعبون الذين حضروا، في غياب صلاح، يعرفون أنهم يقاتلون من أجل التواجد في التشكيلة الأساسية، وهذا أمر عظيم".

واختتم مارك لورينسون تصريحاته: "هجوم ليفربول يحظى بتواجد الكثير من النجوم مثل ديوغو جوتا وداروين نونيز ولويس دياز، ورغم ذلك أؤيد ضم لاعبين جدد حال رحيل صلاح".





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