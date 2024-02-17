«التوطين»: الشكاوى العمالية تسقط بعد عام من تاريخ استحقاق المطالبة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن التعديلات الجديدة على أحكام منازعات العمل التي تم تطبيقها في بداية العام الجاري تلزم صاحب العمل بصرف راتب العامل لمدة شهرين إذا تسبب النزاع بإيقاف صرف أجره، وذلك وفق اللائحة التنفيذية للقانون، مشيرة إلى أن المطالبة العمالية تسقط بعد عام من استحقاق المطالبة وفق قانون تنظيم علاقات العمل، وبعد 3 أشهر من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية وفق قانون عمال الخدمة المساعدة.

تسويات ودية

وأشارت الوزارة إلى أن التعديلات سهلت على طرفي التعاقد ((صاحب العمل والعامل)) التوصل لتسويات ودية للشكاوى العمالية بجميع أنواعها، حيث يتم الفصل بصورة نهائية في الشكاوى التي تقل فيها قيمة المطالبات عن 50 ألف درهم من قبل قسم فض المنازعات في الوزارة، أما المنازعات التي تزيد فيها المطالبات على 50 ألف درهم فتحال إلى المحاكم الابتدائية العمالية المختصة حسب مكان الشكوى في جميع الإمارات وذلك في حال تعذر التسوية ودياً.

وذكرت الوزارة أن التعديل الجديد منح قسم فض المنازعات سلطة الفصل في الشكوى العمالية بقرار نهائي في حال كانت المطالبات العمالية أقل من 50 ألف درهم، وتصبح واجبة التنفيذ بعد الرجوع إلى المحاكم العمالية للحصول على سند التنفيذ، حيث تمنح الوزارة القرار بسند التنفيذ.

جاء ذلك خلال ورشة نظمتها الوزارة مؤخراً لتعريف الجمهور بالتعديلات على أحكام منازعات العمل في المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل والمرسوم بقانون اتحادي رقم 21 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة.

حق الاعتراض

وأوضحت الوزارة خلال الورشة أن التعديل الجديد منح طرفي العلاقة التعاقدية حق الاعتراض على قرار الوزارة أمام محكمة الاستئناف المختصة في جميع الإمارات خلال 15 يوماً من صدور القرار النهائي، كما نص التعديل الجديد للقانون أنه على محكمة الاستئناف العمالية أن تحدد جلسة خلال 3 أيام عمل للنظر في قرار الوزارة بعد تحويله إلى دعوى قضائية وأن تفصل فيها خلال 15 يوماً من تاريخ تسجيل الدعوى، ويكون الحكم الصادر من المحكمة باتاً وواجب النفاذ.

وذكرت الوزارة أن التعديل الجديد للقانون منح الوزارة قوة الفصل النهائي في الشكوى بقرار نهائي وبسند تنفيذي واجب النفاذ بالنسبة لمحاكم دبي وأبوظبي، أما في باقي الإمارات فيتعين على صاحب المصلحة مراجعة المحكمة المختصة للحصول على سند الصيغة التنفيذية حسب الإجراءات المتبعة.

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