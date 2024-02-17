134 للحرب على غزة... استمرار حصار مشافي غزة شهداء إثر قصف مناطق متفرّقة بالقطاع

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-أجبرت قوات الاحتلال إدارة مجمع ناصر الطبي على وضع 95 كادرا صحيا و11 من عائلاتهم و191 مريضا و165 من المرافقين والنازحين في مبنى ناصر القديم، في ظروف قاسية ومخيفة بلا طعام وبلا حليب أطفال ونقص حاد في المياه.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ134 للحرب على قطاع غزة تهديداته باقتحام مدينة رفح، ملوّحا بأنه يخطط لعملية عسكرية كبيرة.
وفي خانيونس، أجبرت قوات الاحتلال إدارة مجمع ناصر الطبي على وضع 95 كادرا صحيا و11 من عائلاتهم و191 مريضا و165 من المرافقين والنازحين في مبنى ناصر القديم، في ظروف قاسية ومخيفة بلا طعام وبلا حليب أطفال ونقص حاد في المياه. وأسفر انقطاع الكهرباء وتوقف
وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 28,775، غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما تجاوز عدد المصابين 68,552، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بحسب ما أكّدت وزارة الصحة في القطاع، امس الجمعة.
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