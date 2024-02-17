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134 للحرب على غزة... استمرار حصار مشافي غزة شهداء إثر قصف مناطق متفرّقة بالقطاع

2/17/2024 2:07:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-أجبرت قوات الاحتلال إدارة مجمع ناصر الطبي على وضع 95 كادرا صحيا و11 من عائلاتهم و191 مريضا و165 من المرافقين والنازحين في مبنى ناصر القديم، في ظروف قاسية ومخيفة بلا طعام وبلا حليب أطفال ونقص حاد في المياه.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ134 للحرب على قطاع غزة تهديداته باقتحام مدينة رفح، ملوّحا بأنه يخطط لعملية عسكرية كبيرة.
وفي خانيونس، أجبرت قوات الاحتلال إدارة مجمع ناصر الطبي على وضع 95 كادرا صحيا و11 من عائلاتهم و191 مريضا و165 من المرافقين والنازحين في مبنى ناصر القديم، في ظروف قاسية ومخيفة بلا طعام وبلا حليب أطفال ونقص حاد في المياه. وأسفر انقطاع الكهرباء وتوقف

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 28,775، غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما تجاوز عدد المصابين 68,552، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بحسب ما أكّدت وزارة الصحة في القطاع، امس الجمعة.


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