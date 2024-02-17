بسبب ركنة سيارة.. شاهد سعودية تدهس مجموعة من الفتيات بطريقة بشعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وثق فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية لحظة قيام سيدة بدهس عدة فتيات خلال جلوسهن على أحد الأرصفة في الخرج وسط السعودية.

وأظهر جلوس الفتيات على الرصيف بجوار بعضهن، بينما انطلقت قائدة إحدى المركبات التي كانت تنوي إدخالها إلى موقف السيارات لركنها، بشكل مفاجئ نحو الفتيات اللواتي كن يجلس أمام أحد المحلات التجارية.

وفيما حاولت قائدة السيارة السيطرة عليها بعد دهس الفتيات، فإنها لم تفلح بل عادت بها للخلف، بينما الفتيات ملقيات على الأرض، وسط تجمع عدد كبير من الأشخاص.

كما اصطدمت المرأة بسيارة أخرى كانت متوقفة في الخلف، قبل أن تنزل مسرعة ومرعوبة للاطمئنان على البنات، حسبما أظهر الفيديو.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي للمرور أن المحتوى المرئي المتضمن انحراف مركبة عن مسارها، تمت مباشرته في حينه، ونتج عنه إصابة امرأتين، وجرى إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية السعودية .

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