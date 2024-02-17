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الاحتلال يعتقل فلسطينية من نابلس

2/17/2024 2:07:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، فلسطينية من مدينة نابلس.


وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من محورها الغربي وداهمت عدة منازل في بلدة بيت ايبا واعتقلت الفلسطينية شروق حزام.


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