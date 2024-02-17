الاحتلال يعتقل فلسطينية من نابلس
التاريخ
2/17/2024 2:07:22 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، فلسطينية من مدينة نابلس.
وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من محورها الغربي وداهمت عدة منازل في بلدة بيت ايبا واعتقلت الفلسطينية شروق حزام.
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