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بعد جلسة دراماتيكية.. النفط يحقق مكاسب للأسبوع الثاني

2/17/2024 2:07:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهدت أسعار النفط جلسات دراماتيكية خلال الأسبوع الماضي، بين ارتفاع وانخفاض لكن في النهاية طغت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على توقعات وكالة الطاقة الدولية التي حذرت من تباطؤ الطلب.


كما ساهمت عدة عوامل في هذا التذبذب، بما في ذلك القفزة في مخزونات الخام بواقع 12 مليون برميل إلى 439.5 مليون الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات محللين بأن ترتفع فقط بواقع 2.6 مليون برميل.
ومع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي بعد بيانات التضخم ما أدى إلى جعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط.


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