بعد جلسة دراماتيكية.. النفط يحقق مكاسب للأسبوع الثاني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهدت أسعار النفط جلسات دراماتيكية خلال الأسبوع الماضي، بين ارتفاع وانخفاض لكن في النهاية طغت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على توقعات وكالة الطاقة الدولية التي حذرت من تباطؤ الطلب.
كما ساهمت عدة عوامل في هذا التذبذب، بما في ذلك القفزة في مخزونات الخام بواقع 12 مليون برميل إلى 439.5 مليون الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات محللين بأن ترتفع فقط بواقع 2.6 مليون برميل.
ومع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي بعد بيانات التضخم ما أدى إلى جعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط.
MENAFN17022024000208011052ID1107863442
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.