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وزير الخارجية الإيطالي: يجب على إسرائيل عدم مهاجمة رفح

2/17/2024 2:07:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إنه يجب على إسرائيل ألا تهاجم رفح.


وتحدث تاجاني في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، وطلب من إسرائيل "العمل من أجل وقف إطلاق النار، وهو أمر لا يمكن أن يكون من جانب واحد.


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