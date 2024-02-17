وزير الخارجية الإيطالي: يجب على إسرائيل عدم مهاجمة رفح

وزير الخارجية الإيطالي: يجب على إسرائيل عدم مهاجمة رفح
التاريخ
2/17/2024 2:07:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إنه يجب على إسرائيل ألا تهاجم رفح.
وتحدث تاجاني في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، وطلب من إسرائيل "العمل من أجل وقف إطلاق النار، وهو أمر لا يمكن أن يكون من جانب واحد.
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