اكتشاف مخلوق بحري سام 'التنين الأزرق' على شواطئ تكساس الأمريكية - صور

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قام علماء الأحياء البحرية بالتحذير من ظهور أعداد كبيرة من مخلوق بحري سام ونادر على شواطئ تكساس الأميركية.

واكتشف جيس تونيل، أحد دعاة الحفاظ على البيئة البحرية الذي ينتج سلسلة "Beachcombing" لمعهد Harte للأبحاث المختصة بدراسات خليج المكسيك، كائنات "التنين الأزرق" الخطيرة، والتي تعرف بكونها نوع من الرخويات البحرية، على طول جزيرة "نورث بادري"، جنوب كوربوس كريستي بولاية تكساس.

وتتغذى هذه المخلوقات غير العادية، المعروفة رسميا باسم Glaucus atlanticus، على سموم حيوان يشبه قنديل البحر.



وحذر العلماء الناس من لمس "التنين الأزرق"، مع نشر صور له.

روسيا اليوم