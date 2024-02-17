ديدان تتساقط على رأس الركاب.. إلغاء رحلة جوية من أمستردام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في حادثة غير متوقعة، كانت رحلة طيران تابعة لشركة دلتا من أمستردام في هولندا إلى ديترويت الأميركية مليئة ببعض الدخلاء، وهم الديدان الذين سقطوا على الركاب من صندوق الأمتعة العلوي بينما كانوا في الجو يوم الثلاثاء الماضي.

وبحسب التقارير، فقد أتت هذه الحشرات من الأسماك التي قام أحد الركاب بتخزينها في أمتعته المحمولة، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

"من الجميل حقًا أن تقضي ساعتين من أصل 8 ساعات مع طيران دلتا إلى أمستردام وتكتشف أن هناك أسماكًا فاسدة ويرقات تركب معنا،" غرّدت احدى الركاب وتدعى كيلسي في منشور تم حذفه منذ ذلك الحين حول الرحلة من الجحيم.

وبحسب الركاب، فإن الراكب الذي كانت حقيبته مسؤولة عن الكارثة المثيرة للاشمئزاز تم احتجازه. وأضاف المنشور أن الحقيبة كانت مخصصة للحرق.

وقال راكب آخر: "كنت أنا وعائلتي في الصف مباشرة أمام الديدان... أخبرت السيدة التي كانت خلفنا المضيفات أن الديدان كانت تتساقط على رأسها... إنه لأمر مقرف، استدرت وكانت الديدان تتلوى على المقعد".

وتم نقل العائلة التي نشرت القصة على موقع Reddit نحو مقدمة الطائرة، وتم لف السمكة التالفة بالصحف.

وقال مستخدم آخر إنهم اضطروا إلى الانتظار يومًا إضافيًا للحصول على رحلة جديدة على شركة طيران أخرى.

ومنحت شركة الطيران للمسافرين 8000 ميل مجاني وتعويضًا عن غرفة الفندق وتذكرة ووجبة بقيمة 30 دولارًا في حالة تأخير الرحلة طوال الليل.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن طائرة دلتا خرجت من الخدمة للخضوع لتنظيف عميق.

لبنان 24